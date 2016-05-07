به گزارش خبرگزاری مهر، جواد مزدآبادی کارگردان سینما و تلویزیون ساخت فیلمی کوتاه «روی موج دریا» با موضوع شهدای مدافع حرم را برای نمایش در جشنواره «روح الله» به پایان رساند.

این فیلم سه دقیقه ای با نام «روی موج دریا» در شهرک سینمایی دفاع مقدس و جزیره کیش فیلمبرداری شده است و ساختاری تجربی دارد. بخش عمده ای از فیلم زیر آب مقابل دوربین رفته است.

مزدآبادی در توصیف این اثر بیان کرد: این فیلم ساختاری خاص دارد و در آن از پرداختن به موضوع تفحص شهدا، به موضوع شهدای حرم می رسیم.

مزدآبادی که پیشتر تله فیلم «با چشمان بسته ببین» را با موضوع امام خمینی (ره) ساخته بود، در خصوص ارتباط این فیلم کوتاه با جشنواره «روح الله» نیز گفت: امام خمینی(ره) در ظلم ستیزی و مبارزه با استکبار نقش ویژه ای داشتند و موضوع شهدای مدافع حرم نیز به عنوان بحث روز جامعه ایران، در ادامه انقلاب اسلامی و تأثیر ایران در تامین امنیت خاورمیانه و مبارزه با ظلم معنا پیدا می کند.

اولین نمایش فیلم مذکور در جشنواره «روح الله» است. این جشنواره خرداد ماه امسال در تهران و سیزده شهر دیگر برگزار می‌شود. معاونت هنری موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) برگزار کننده اصلی این جشنواره است و شبکه مستند، انجمن سینمای جوانان ایران، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، دانشگاه آزاد اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، روزنامه اعتماد، بنیاد سینمایی فارابی و عروج فیلم در برگزاری آن مشارکت دارند.