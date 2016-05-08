به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری نهاوند، امیررضا یوسفیان گفت: با استناد به بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، طرح جمع‌آوری و ساماندهی کیوسک‌هایی که موجب بروز سد معبر و ایجاد مزاحمت برای ساکنان محل شده‌اند، اجرا شد.

یوسفیان عنوان کرد: در نخستین اقدام تعدادی از کیوسک‌های غیرمجاز نصب‌شده توسط نیروهای اجرائیات شهرداری نهاوند جمع‌آوری شد.

وی عنوان کرد: رفع سد معبر صنوف و کارگاه‌ها باهدف بهبود سیمای بصری شهر و تأمین رفاه شهروندان از دیگر اقدامات اجرایی دراین زمینه است.

وی با اشاره به وقوع تخلفات متعدد در حوزه کیوسک‌های شهر اظهار داشت: طبق قانون، واگذاری کیوسک به شخص ثالث بدون هماهنگی شهرداری و یا هرگونه تغییر صنف و یا جابجایی و یا فروش اجناس غیر مرتبط با صنف طبق قرارداد صاحب‌امتیاز کیوسک با شهرداری ممنوع است و شهرداری باید طبق قانون با متخلفان برخورد داشته باشد.