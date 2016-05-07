به گزارش خبرنگار مهر، رحیم بنامولایی رئیس اتاق بازرگانی استان البرز در جلسه شورای اداری استان البرز که پیش از ظهر شنبه در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، با اشاره به قانون بهبود فضای کسب و کار، اظهار کرد: در این حوزه قوانینی تصویب شده که نیازمند اجرا شدن است.

وی با اشاره به اینکه هیئت های خارجی زیادی به استان البرز سفر می کنند، افزود: در این راستا سُفرای ایران در خارج از کشور باید مسائل داخلی را به درستی به طرف های خارجی منتقل کنند.

رئیس اتاق بازرگانی استان البرز با تاکید بر توجه به ظرفیت های استان البرز، گفت: باید استان های معینی از سوی وزارت خارجه، وزارت کشور، اتاق های بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شوند تا به طور هدفمند و هماهنگ برای دسترسی به بازارهای خارجی اقدام کنند.

وی با بیان اینکه هیئت هایی که تاکنون به استان مراجعه کرده اند بیشتر مربوط به مذاکرات با شرکت های دولتی و قراردادهای نفتی بوده، بیان کرد: بر این اساس تاکنون به صنایع کوچک و متوسط توجه چندانی نشده که امید است با برنامه ریزی بتوانیم برای ارتقا دانش فنی، نوسازی ماشین آلات و اتصال به بازارهای صادراتی اقدامات لازم را انجام دهیم.

در ادامه این جلسه سیدعباس عراقچی، معاون امور حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه در واکنش به سخنان رئیس اتاق بازرگانی استان البرز با بیان اینکه وزارت امور خارجه ماموریت های اقتصادی برای نمایندگان خارج از کشور تعیین کرده است، گفت: کمک به صادرات غیرنفتی در دستور کار همه سفارت خانه ها قرار دارد.

وی با تاکید بر اینکه همه سُفرا وظیفه دارند در راستای نیازهای کشور و به ویژه در حوزه صادرات اقدام کنند، افزود: ماموریت اقتصادی سفارتخانه ها کمک به بخش خصوصی است در همین راستا سالانه جلسات مشترکی با استانداران و سُفرا توسط وزارت امور خارج برگزار می شود.

معاون امور حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه با بیان اینکه آماده ایجاد ارتباطات از سوی استان ها هستیم، گفت: هر استانی که ظرفیت و آمادگی داشته باشد می تواند در این زمینه اقدام کند و استان البرز نیز با توجه به ظرفیت های بالای آن مورد توجه ویژه قرار دارد.

عراقچی در پایان گفت: استان البرز علی رغم وسعت کم، دارای ظرفیت های بالایی در بخش صنعتی و کشاورزی است و با وجودی که کوچکترین استای کشور محسوب می شود اما محصولات کشاورزی زیادی برای صادرات دارد.