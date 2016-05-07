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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۵:۳۲

مدیرعامل سازمان انتقال خون تاکید کرد؛

لزوم ارائه خدمات بهتر به افراد تالاسمی

لزوم ارائه خدمات بهتر به افراد تالاسمی

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران، در دیدار از درمانگاه تالاسمی بزرگسالان ظفر بر لزوم ارایه خدمات بهتر به عزیزان تالاسمی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار دکتر علی اکبر پورفتح اله از درمانگاه فوق تخصصی تالاسمی ظفر، وی با تاکید بر اینکه ارایه خدمات بهتر به مراجعین به این درمانگاه باید در سرلوحه برنامه ها قرا گیرد، گفت: باید برای ارایه خدمات بهتر به عزیزان تالاسمی، به مطالعات و تحقیقات علمی در این زمینه توجه شود.

وی از رئیس درمانگاه تالاسمی برای نظم موجود در این مرکز و توجه به ارتقای خدمات بهینه تشکر و قدردانی کرد.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران، از بخش های مختلف درمانگاه بازدید کرد.

همچنین، دکتر مجتبی ابراهیمی رئیس درمانگاه فوق تخصص تالاسمی ظفر، گزارشی از فعالیت های این مرکز ارایه کرد.

کد مطلب 3618636
حبیب احسنی پور

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