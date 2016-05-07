لزوم ارائه خدمات بهتر به افراد تالاسمی

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار دکتر علی اکبر پورفتح اله از درمانگاه فوق تخصصی تالاسمی ظفر، وی با تاکید بر اینکه ارایه خدمات بهتر به مراجعین به این درمانگاه باید در سرلوحه برنامه ها قرا گیرد، گفت: باید برای ارایه خدمات بهتر به عزیزان تالاسمی، به مطالعات و تحقیقات علمی در این زمینه توجه شود.

وی از رئیس درمانگاه تالاسمی برای نظم موجود در این مرکز و توجه به ارتقای خدمات بهینه تشکر و قدردانی کرد.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران، از بخش های مختلف درمانگاه بازدید کرد.

همچنین، دکتر مجتبی ابراهیمی رئیس درمانگاه فوق تخصص تالاسمی ظفر، گزارشی از فعالیت های این مرکز ارایه کرد.