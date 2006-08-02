وعده هاي آمريكا براي عمليات بازسازي در عراق با شكست روبرو شده است

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه واشنگتن پست با بيان اين مطلب نوشت : انتقال قدرت به عراق كم كم در حالي صورت مي گيرد كه هزينه آمريكا كاهش يافته و مقامهاي آمريكايي بايد با 2 ميليارد باقيمانده از 21 ميليارد اختصاص داده شده به عمليات بازسازي تا ضرب الاجل 30 سپتامبر در مورد انتخاب پروژه ها و سرمايه گذاري بر آنها تصميم گيري كنند.

بر اساس گزارشي كه روز گذشته منتشر شد، بيش از 500 پروژه طراحي شده هنوز آغاز نشده اند و آمريكا طرح منسجمي براي انتقال قدرت به عراق ندارد. همچنين بسياري از پروژه ها به حالت تعليق قرار دارند.

پروژه هاي بازسازي با شكست قابل توجهي روبرو شده است. پروژه مربوط به احداث 140 مركز بهداشتي تنها به احداث 20 مركز منجر شده است. ساكنان بغداد تنها هشت ساعت در روز برق دارند و اين رقمي است كه نسبت به پبيش از جنگ كاهش داشته است. پروژه مهم خط لوله نفت هم همچنان ناتمام باقي مانده است.

مقامهاي آمريكايي به اين مسئله توجه دارند كه همه آنچه را كه مي خواسته اند دراين كشور به انجام نرسانده اند.

از سوي ديگر، گزارش ناظران آمريكايي كه برنامه هاي بازسازي عراق را تحت كنترل و نظارت خود دارند، عنوان مي كند كه در بازسازي عراق اشتباهات بسيار هولناكي رخ داده است.

اين گزارش حاكي است كه ناظران پنتاگون كه سرگرم نظارت بر بازسازي عراق هستند، به اشتباهات وحشتناك حسابداري در اين روند پي برده اند كه حقه هاي مالي و نيرنگ هاي مربوط به پنهان كردن هزينه ها و همچنين ديركردها در روند بازسازي عراق است كه آنها را پنهان كرده است.

