حکومت و جامعه باید امنیت رفاهی و معیشتی معلمان را تأمین کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت سوادآموزی بوشهر، غلامرضا دانش فر در جمع فرهنگیان شهرستان گناوه اظهار داشت: رسالت معلمی در جامعه بسیار خطیر و دشوار است از این روست که این صنف آرمان‌هایی چون صداقت و راست‌گویی، عمل صالح،عدالت و انصاف، نوآوری و خلاقیت، تعهد و وظیفه‌شناسی، مراعات آداب و رسوم اجتماعی، پشتکار، سلامت روحی، روانی و جسمانی، شادابی و نشاط، ایمان به خداوند سبحان، رشد شخصیتی و فضایل اخلاقی را به دانش‌آموزان آموزش داده و در ضمیر آن‌ها نهادینه می‌کند.

وی با اشاره به وظیفه متقابل حکومت، جامعه نسبت به معلمان، اضافه کرد: این مواردی که ذکر شد وظیفه معلم است که به‌درستی هم انجام می‌دهد اما در مقابل خدمات معلم باید حکومت و جامعه هم به وظیفه خود که حفظ منزلت اجتماعی، ارتقاء سطح دانش آنان، اولویت قرار دادن معلمان در برنامه‌های ملی، بهبود رفاه و معیشت معلمان و ایجاد امنیت شغلی و روانی معلمان و مشارکت در آموزش و پرورش است بپردازد.

دانش فر تصریح کرد: اگر بخواهیم به جامعه‌ای پیشرفته و توسعه‌یافته برسیم راهی به‌جز تأمین امنیت روانی و شغلی معلمان و فرهنگیان با لحاظ کردن ارتقاء سطح رفاهی و معیشتی آنان در برنامه‌های ملی نداریم و این مهم وظیفه جامعه و حکومت است که باید به نحوی احسن به آن جامه عمل بپوشاند.

وی افزود: اگر جامعه‌ای روبه توسعه و توسعه‌یافته را مدنظر داریم هماهنگی در تربیت اجتماعی و به‌ویژه در گفتار، رفتار و عمل کردن را باید مد نظر داشته باشیم.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر در پایان سخنانش یاد شهدای فرهنگی شهرستان گناوه همچون حاج ناصر رسولی،علی‌اصغر عبدویی، جهانگیر رشیدی، محمد غلامی، یوسف دشتی و بهزاد بهمنی را گرامی داشت و به مقام آنان ادای احترام کرد.