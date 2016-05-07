به گزارش خبرگزاری مهر، دستگاههای جدید صدور مدرک این دانشگاه نسبت به نمونههای قبلی از سرعت و کیفیت بالاتری برخوردار است.
حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد در حاشیه این مراسم از بخشهای مختلف اداره فارغالتحصیلان دانشگاه بازدید کرد و ضمن گفتگو با کارشناسان این بخش درجریان وضعیت صدور مدارک فارغالتحصیلان دانشگاه قرار گرفت.
وی خطاب به کارمندان اداره فارغالتحصیلان دانشگاه آزاد از آنها خواست در تسهیل صدور مدارک دانشجویان نهایت دقت، سرعت و کیفیت را به کار بندند.
آقاجانی مدیرکل دانشآموختگان دانشگاه آزاد نیز در حاشیه این مراسم، با ارائه توضیحاتی در خصوص صدور مدارک در این دانشگاه گفت: بیش از ۱۰ سال است که مدارک فارغالتحصیلان با طراحی که روی فرم دانشنامهها موجود بود، به صورتی کاملاً امنیتی چاپ میشد که امروز با افتتاح دستگاههای جدید، این پروسه علاوه بر امنیت، با سرعت بیشتری انجام خواهد گرفت.
وی افزود: پیش از این، مدارک توسط دستگاههای قدیمی در دو مرحله چاپ دیتا فویل و هولوگرام دانشگاه آزاد به صورت تکی صادر میشد اما با راهاندازی دستگاههای جدید، این دو مرحله همزمان شده و دستگاه می تواند به صورت همزمان ۵۰ مدرک را آمادهسازی و چاپ کند.
مدیرکل دانشآموختگان دانشگاه آزاد اظهار داشت: با افتتاح و نصب این دانشگاه ها سرعت و کیفیت کار بالا رفته و این اداره کل قادر خواهد بود روزانه بیش از ۵ هزار مدرک تحصیلی را با دقت و سرعت بالا صادر کرده و به واحدهای دانشگاه آزاد ارسال کند.
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