اجرای سه طرح کلان ملی در گلستان نیازمند منابع مالی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی وطنی بعدازظهر شنبه در دیدار با استاندار گلستان اظهار کرد: دهه امروز، دهه فناوری است و کشور در حوزه علوم و فناوری در حال توسعه است و دانشگاه ها به عنوان مراکز علمی باید از فناوری های تولیدی خود برای رفع مشکلات مردم در استان ها که از آن رنج می برند بیشترین استفاده و بهره برداری را صورت دهند.

وطنی خاطرنشان کرد: حدود ۲۰ طرح پیشنهادی سازمان برای استان گلستان مصوب شده یا در حال بررسی مجدد هستند که از این تعداد چهار طرح به دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی، یک طرح به دانشگاه جامع استان، ۶ طرح به به پارک علم و فناوری و ۹ طرح به دانشگاه گنبدکاووس مرتبط است.

وی به توضیح هر یک از طرح ها پرداخت و گفت: تهیه کپسول زعفران یکی از این طرح ها است که مورد موافقت ستاد گیاهان دارویی قرار گرفته اما طرح بومی سازی قارچ های خوراکی برای بررسی مجدد بازگشت داده شده است.

وی ادامه داد: طرح طراحی و ساخت پکیج های تصفیه آب مرکزی چهار ماه پیش مصوب شده و یکی از موفق ترین طرح های در حال اجرا است.

به گفته معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، طرح تولید بذر و گیاهان دارویی مقاوم به خشکی نیازمند اصلاح است که طرح آن به استان فرستاده شده اما تاکنون پاسخی دریافت نشده است.

وطنی تصریح کرد: روند حضور دانشگاه ها به ویژه دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی در اجرای طرح ها پررنگ تر از گذشته شده و از آنجایی که بیشتر دانشگاه های گلستان تخصصی هستند، حضور آنها باید افزایش پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: در صورت تامین منابع، آمادگی لازم را برای اجرای سه طرح کلان ملی در استان گلستان که جزو اولویت های استان هستند را خواهیم داشت.