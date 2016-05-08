حمیدرضا سیف در گفتگو با مهر گفت: به‌منظور ارتقا مدیریت پسماندهای بیمارستانی که مشکلات زیادی نیز به دنبال دارند و در راستای کاهش مشکلات این پسماندها طرح مدیریت پسماند در بیمارستان آیت‌الله علیمرادیان اجرا می‌شود.

وی اظهار داشت: این پسماندها شامل عادی، عفونی، شیمیایی و دارویی است که در هنگام اجرای این طرح سعی شده بر اساس برنامه، کاهش این پسماندها در دستور کار باشد.

مدیر بیمارستان علیمرادیان نهاوند افزود: متوسط استانداردهای جهانی پسماند برای هر تخت فعال بیمارستانی ۶ دهم کیلوگرم است که در این برنامه سعی شده آمار شهرستان نهاوند به متوسط جهانی نزدیک شود.

وی بیان داشت: در این طرح از ابتدای خردادماه تا پایان سال تفکیک صحیح پسماندها توسط گروه‌های هدف بر اساس برنامه عملیاتی تدوین‌شده انجام می‌شود.

سیف افزود: هر بخش درمانی که به‌طور میانگین در طول ۱۰ ماه آتی میزان پیشرفت قابل‌توجهی در مبحث مدیریت پسماند داشته باشد آن بخش به‌عنوان بخش نمونه مدیریت پسماند شناخته می‌شود.

وی عنوان کرد: به بهترین بخش بیمارستان در این زمینه از طرف صندوق مدیریت به مسئول بخش و کارکنان آن هدایای نقدی اهدا خواهد شد و بخش مذکور به‌عنوان دوستدار محیط‌زیست به اداره محیط‌زیست و دانشگاه معرفی خواهد شد.

مدیر بیمارستان علیمرادیان نهاوند گفت: پایش بخش‌ها به‌صورت تصادفی توسط مسئول بهداشت محیط و تیم مدیریت از ابتدای خردادماه صورت خواهد گرفت.

وی اظهار داشت: عملکرد تمام بخش‌ها در هرماه بر اساس امتیاز به ترتیب دربرد بیمارستان نصب خواهد شد و بخش‌هایی که در این زمینه سهل‌انگاری کنند مراتب در ارزشیابی و کارانه آنان اعمال خواهد شد.