سرطان دومین عامل مرگ کودکان زیر یک سال

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احمد خالق نژاد طبری در آستانه برپایی بیست و چهارمین کنگره سالانه انجمن جراحان کودکان، افزود:۳۰ درصد سرطان های کودکان مربوط به سرطان خون است که این نوع از سرطان، شایع ترین سرطان کودکان به شمار می رود.

وی با اشاره به اینکه تومورهای مغزی در کودکان ۲۵ درصد سرطان های کودکان را تشکیل می دهد، یادآور شد: سرطان "لنفوم" با ۱۵ درصد در رتبه سوم سرطان های کودکان قرار داشته و پس از آن سرطان "نوروبلاستوما" که مربوط به سلول های عصبی است با ۸ درصد فراوانی در رتبه بعدی قرار دارد.

رئیس انجمن جراحان کودکان ایران خاطر نشان ساخت: با توجه به اهمیت نقش جراحان کودکان در درمان سرطان های کودکان به عنوان یکی از ارکان اصلی درمان، انجمن جراحان کودکان، موضوع سرطان های کودکان را به عنوان محور اصلی کنگره خود انتخاب کرده است.

وی گفت: ۸۰ درصد سرطان های کودکان در صورت تشخیص به موقع درمان پذیر است که این امر لزوم مراجعه به هنگام کودک به پزشک از سوی والدین را در صورت مشاهده عواملی همچون سفتی در بافت های بدن کودک، سرماخوردگی های مکرر، تب های ناشناخته، تعریق شبانه و کاهش وزن ضروری می سازد.

خالق نژاد طبری افزود: به غیر از نبود سیستم جامع ثبت سرطان کودکان در کشور، مراجعه دیر هنگام کودکان به مراکز درمانی از دیگر موانع موجود در نجات جان کودکان مبتلا به سرطان به شمار می رود که یکی از اهداف این کنگره، آگاهی بخشی در زمینه تشخیص و درمان زودرس این بیماری است.

وی تصریح کرد: شیوع سرطان در یکسال اول زندگی بسیار بالاست و از سال اول تا دو و سه سالگی رشد ثابت دارد سپس رشد رو به کاهش دارد که این روند تا ۹ سالگی ادامه می یابد و پس از ۹ سالگی تا سن بلوغ دوباره رشد آن شتاب می گیرد.

به گفته رئیس انجمن جراحان کودکان ایران، برخی سرطان ها مانند سرطان کلیه در کودکان یا سرطان "نوروبلاستوما" از سلول های جنینی اولیه داخل بدن نشات می گیرد.

وی با اشاره به اینکه سرطان در کودکان در صورت تشخیص به موقع با نتایج درمانی موفقیت آمیزی روبروست، علت این موفقیت را به چند عامل نسبت داد و یادآور شد: اول آن که اثر بخشی داروهای شیمی درمانی در کودکان نسبت به بزرگسالان بهتر است. دوم استفاده از روش های چند تخصصی در درمان و سومین علت مربوط به تشکیل گروه های مطالعاتی و تحقیقاتی در سرطان های خاص در جهان بوده که هم اینک مورد استفاده همه کشور های دنیا قرار می گیرد.

بیست و چهارمین کنگره سالانه انجمن جراحان کودکان ایران با حضور جراحان فعال کودکان از سراسر کشور و نیز یک آنکولوژیست مطرح از کشور آلمان ۲۰ تا ۲۴ اردیبهشت ۹۵ در مرکز همایش های رازی تهران برگزار می شود.