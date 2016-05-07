سید ناصر هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس نقشه های هواشناسی طی ساعات بعدازظهر و امشب تقویت جریانات ناپایدار جوی عبوری از روی منطقه را شاهد خواهیم بود.

وی ادامه داد: در این راستا این جریانات ناپایدار سبب ابرناکی، رگبار های بهاری گاهی رعدوبرق در اغلب مناطق استان خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی لرستان با بیان اینکه در مدت زمان یاد شده سرعت وزش باد در برخی ساعات نسبتا شدید پیش بینی می شود گفت: در این راستا توصیه می شود تمهیدات لازم برای کاهش خسارات احتمالی اندیشیده شود.

هاشمی با اشاره به وضعیت هوای لرستان طی سه روز آینده عنوان کرد: آسمان لرستان طی امروز قسمتی ابری به تدریج افزایش ابر همراه با رگبار باران گاهی رعد و برق و وزش باد قابل ملاحظه و غبارآلود پیش بینی می شود.

وی با بیان اینکه همچنین وضعیت آسمان لرستان طی فردا قسمتی ابری به تدریج افزایش ابر با احتمال رگبار خفیف و افزایش سرعت باد پیش بینی می شود، گفت: آسمان لرستان طی روز ۲۰ اردیبهشت ماه امسال قسمتی ابری به تدریج همراه با افزایش ابر و افزایش سرعت باد خواهد بود.