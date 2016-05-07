كلید آگاهی مردم در دست با كفایت معلمان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوشهر، عباس جمشیدی با همراهی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی و رئیس آموزش و پرورش شهرستان در مدرسه دخترانه حکمت روستای دویره حضور یافت و در جمع فرهنگیان بخش مرکزی بوشهر گفت: خوشبختانه دولت در زمینه رفع مشكلات و دغدغه‌های فرهنگیان اهتمام و تمركز ویژه‌ای دارد.

وی با اشاره به برنامه‌های دولت در این زمینه ادامه داد: رئیس جمهوری تاكید دارد كه تلاش برای رفع مشكلات معلمان، امری ضروری و در حقیقت سرمایه‌گذاری برای توسعه و پیشرفت علمی كشور است.

جمشیدی با اشاره به جایگاه رفیع معلمان بیان كرد: معلمی شغل انبیاست و هنر ساختن و سوختن است و تا معلم دل خود را به دل دانش‌آموز پیوند نزند، نمی‌تواند با او رابطه برقرار كند.

وی معلمان را انسان‌های نجیب، فداكار و فرهیخته دانست و گفت: باید برای معلم ارزش گذاشت و از شأن و منزلت آنها دفاع كرد.

فرماندار بوشهر با بیان اینكه كلید آگاهی و معنایی مردم در دست با كفایت معلمان است، افزود: هفته معلم این نیست كه تنها به معلمان تبریك بگویند، گفتن تبریك حداقل كاری است كه می‌توان انجام داد.