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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۶:۴۱

فرماندار بوشهر:

كلید آگاهی مردم در دست با كفایت معلمان است

كلید آگاهی مردم در دست با كفایت معلمان است

بوشهر - فرماندار شهرستان بوشهر گفت: كلید آگاهی و معنایی مردم در دست با كفایت معلمان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوشهر، عباس جمشیدی با همراهی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی و رئیس آموزش و پرورش شهرستان در مدرسه دخترانه حکمت روستای دویره حضور یافت و در جمع فرهنگیان بخش مرکزی بوشهر گفت: خوشبختانه دولت در زمینه رفع مشكلات و دغدغه‌های فرهنگیان اهتمام و تمركز ویژه‌ای دارد.

وی با اشاره به برنامه‌های دولت در این زمینه ادامه داد: رئیس جمهوری تاكید دارد كه تلاش برای رفع مشكلات معلمان، امری ضروری و در حقیقت سرمایه‌گذاری برای توسعه و پیشرفت علمی كشور است.

جمشیدی با اشاره به جایگاه رفیع معلمان بیان كرد: معلمی شغل انبیاست و هنر ساختن و سوختن است و تا معلم دل خود را به دل دانش‌آموز پیوند نزند، نمی‌تواند با او رابطه برقرار كند.

وی معلمان را انسان‌های نجیب، فداكار و فرهیخته دانست و گفت: باید برای معلم ارزش گذاشت و از شأن و منزلت آنها دفاع كرد.

فرماندار بوشهر با بیان اینكه كلید آگاهی و معنایی مردم در دست با كفایت معلمان است، افزود: هفته معلم این نیست كه تنها به معلمان تبریك بگویند، گفتن تبریك حداقل كاری است كه می‌توان انجام داد.

کد مطلب 3618749

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