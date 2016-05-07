جلد هفتم از مجموعه اخلاق الهی آیت الله تهرانی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلد هفتم از مجموعه اخلاق الاهی با عنوان مباحث قوه‌ي غضبیه‌ي (رذائل) مباحث استاد اخلاق حضرت آیت الله العظمی مرحوم مجتبی تهرانی (ره) منتشر شد.

مجموعه اخلاق الاهی مجموعه‏ى مباحث چندين‌ ساله‏ ى اخلاقي استاد فرهمند اخلاق حضرت آیت الله العظمی مرحوم مجتبی تهرانی (ره) است که زیر نظر آیت الله علی اکبر رشاد، ‌رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تدوين و انتشاریافته است.

جلد هفتم این مجموعه با ارزش که حاوی دروس اخلاقی حضرت آیت الله العظمی مرحوم مجتبی تهرانی (ره) است، با تدوین و تحریر حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا جباران سامان یافته و از دو بخش و در هر بخش از چندین فصل تشکیل شده است. فهرست تفصیلی این جلد از مجلد اخلاق الاهی به شرح زیر است:

بخش اول: آشنایی با غضب

فصل اول: قوه غضب

فصل دوم: فهرست فضائل و رذائل غضب

بخش دوم: رذائل قوه غضب

فصل اول: امن از مکر الهی

فصل دوم: یأس و قنوط

فصل سوم: خشم (غضب)

فصل چهارم: کینه

فصل پنجم: انتقام

فصل ششم: عجب و ادلال

فصل هفتم: کبر و تکبر

فصل هشتم: افتخار (فخر فروشی)

فصل نهم: بغی و سرکشی

فصل دهم: تزکیه نفس

فصل یازدهم: ذلت نفس

فصل دوازدهم: کتمان حق

فصل سیزدهم: قساوت

تدوین و آماده‌ سازي مجموعه‌ی اخلاق الاهی طی پانزده مرحله صورت بسته و در هفده مجلد آماده شده است.ساختار مباحث و ترتيب مجلدات مباحث سلسله‌ي اخلاق الهی كه تاكنون یازده جلد آن منتشر شده است، در نهايت به صورت زير عرضه خواهد گشت:

جلد اول: شامل مباحث فلسفه ‌ي اخلاق و خرد.

جلد دوم: شامل مباحث قوه‌ي شهویه‌ي ۱ (شهوت‌طلبی، دنیاطلبی، جاه‌طلبي و...)

جلد سوم: مباحث قوه‌ي شهویه‌ي ۲ (زهد، غنا، قناعت، سخاوت، خیانت و...)

جلد چهارم: مباحث قوه‌ي شهویه‌ي ۳ (آفات زبان ۱ ) چاپ شده.

جلد پنجم: مباحث قوه‌ي شهویه‌ي ۴ (آفات زبان ۲) چاپ شده.

جلد ششم: مباحث قوه‌ي غضبیه‌ي ۱ (شجاعت، تهور، حلم، خشم، مدارا، حسن خلق و...)

جلد هفتم: مباحث قوه‌ي غضبیه‌ي ۲ (تواضع، تکبر، غرور، عجب، عصبیت و...)

جلد هشتم: آثار مشترک قوای سه گانه‌ي نفس ۱ (گناه، توبه، تقوی)

جلد نهم: آثار مشترک قوای سه‌گانه‌ي نفس ۲ (آزمایش الهی)

جلد دهم: آثار مشترک قوای سه‌گانه‌ي نفس ۳ ( صبر و شکر)

جلد یازدهم: آثار مشترک قوای سه‌گانه‌ي نفس ۴ (ذکر، غفلت، نیت، اراده)

جلد دوازدهم: آثار مشترک قوای سه‌گانه‌ي نفس ۵ (اخلاص، ریا، صدق، نفاق، خوف و رجا)

جلد سیزدهم: آثار مشترک قوای سه‌گانه‌ي نفس ۶ (محبت، توکل، رضا، تسلیم، انس، شوق)

جلد چهاردهم: آثار مشترک قوای سه‌گانه‌ي نفس ۷ (اصول و موانع پیوندها)

جلد پانزدهم: آثار مشترک قوای سه گانه‌ي نفس ۸ (اخلاق معاشرت)

جلد شانزدهم: آثار مشترک قوای سه‌گانه‌ي نفس ۹ (پیوند با اهل ایمان) چاپ شده.

جلد هفدهم: آثار مشترک قوای سه‌گانه‌ي نفس ۱۰ (پیوند با معصومان) چاپ شده.

گفتني است جلد هفتم از مجموعه اخلاق الاهی با عنوان"مباحث قوه‌ي غضبیه‌ي (رذائل)"، زیر نظر آیت الله علی اکبر رشاد با قيمت ۲۵۰۰۰ تومان در اختيار مخاطبان قرار گرفته است.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب میتوانند به نشانی www.poiict.irمراجعه کنند.