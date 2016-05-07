به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله حقیقی عصر شنبه در جمع مسئولان شهرستان دشتی به وضعیت ته لنجی استان بوشهر اشاره کرد و اظهار داشت: هیچ قدرتی حق این را ندارد که معشیت مرزنشینان، ملوانان و بازار این استان را خدشه‌دار کند.

وی افزود: در این استان ۳۰ هزار نفر به صورت مستقیم و ۴۰ هزار نفر به صورت غیر مستقیم از طریق دریا امراش معاش می‌کند و هیچ‌کس نمی تواند این اشتغال را حذف کند.

حقیقی بیان کرد: ما می‌خواهیم ملوانانی که با لنج می‌روند مورد احترام قرار بگیرند و هم حقوق خوب، بیمه و دائمی باشند.

وی با بیان اینکه در بحث ته‌لنجی می‌خواهیم قانون را اجرا کنیم، تصریح کرد: ما می‌خواهیم جلوی کسانی که سوء استفاده می‌کنند را بگیریم تا خدمات بیشتری به ملوانان برسد.

حقیقی یادآور شد: لنج‌هایی که بار داشتند و حق ترخیص نداشتند هفته گذشته بارهای خود را تخلیه کردند و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.