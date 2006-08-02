رضا سبحاني در گفتگو با خبرگزاري "مهر" با بيان مطلب فوق افزود: "تا 10 روز ديگر مرحله ميكس فيلم توسط حسين مهدوي به پايان مي رسد و بعد از اتمام مراحل فني، به زودي فيلم را براي گرفتن پروانه نمايش ارسال مي كنم."

محمدرضا فروتن در نمايي از "خاك سرد"

وي درباره نمايش عمومي فيلم گفت: "سابقا تصميم داشتم "خاك سرد" را در جشن خانه سينما شركت دهم، ولي متاسفانه فكر نمي كنم بتوان در موعد مقرر اين فيلم را براي جشن آماده كنم. چون "خاك سرد" مدتي در مرحله فني متوقف شد، زمان زيادي از توليد آن گذشته و ترجيح مي دهم قبل از بيست و پنجمين جشنواره فيلم فجر به نمايش عمومي درآيد."

خلاصه داستان "خاك سرد" آمده است: يك اتفاق و يك حادثه زندگي خانواده اي را همچون خانه شان به هم مي ريزد و همه چيز تلخ و سخت مي شود، ولي در آينده ...

عوامل فيلم "خاك سرد" عبارتند از نويسنده: يزدان عشيري و ر. سبحاني، مديرتوليد: رضا آشتياني، مديرفيلمبرداري: شهريار اسدي، طراح گريم: حميد مهين دوست، تدوين: ر. سبحاني، صدابردار: بهمن اردلان، مجري طرح: عماد اسري، عكس: مهرشاد كارخاني، بازيگران: محمدرضا فروتن، رضا آشتياني، هيلا اكراني و ارسلان قاسمي.

سبحاني در ارتباط با فعاليت هاي جديد خود گفت: "در حال حاضر دو طرح براي ساخت فيلم بلند سينمايي دارم كه يكي در ژانر كودك و نوجوان است و ديگري درباره موضوعات اجتماعي. شرايط ساخت هر كدام كه پيش بيايد حتما به زودي مراحل پيش توليد آن را آغاز مي كنم."