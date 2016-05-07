تصویر ۱۰ شبکه تلویزیونی ارتقا یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، نسبت تصاویر دریافتی مخاطبان در سراسر كشور از وضعیت غیر عریض ۴:۳ به وضعیت عریض استاندارد ۱۶:۹ ارتقا یافت و مردم می توانند تصاویر مطلوب عریض را بدون حالت دفرمه در نمایشگرهای عریض خود مشاهده كنند.

پیش از این، گیرنده های تلویزیونی عریض مخاطبان، تصاویر را ۴:۳ پخش می كرد و در كناره های تصویر باند سیاه رنگی مشاهده می شد كه بینندگان با ورود به قسمت تنظیمات گیرنده های خود برای حذف سیاهی ها، اندازه تصویر را به فرمت ۱۶:۹ تغییر می دادند كه این امر باعث دِفُرمه شدن تصاویر می شد. با این اقدام معاونت فنی رسانه ملی، تصاویر از مبداء یعنی استودیوهای پخش برنامه های تلویزیونی با فرمت ۱۶:۹ ارسال می شود كه نه تنها دفرمه نیست بلكه مانند پرده عریض سینما حاشیه های بیشتری از تصاویر را در معرض دید بیننده قرار می دهد.

همچنین ۲۷ دوربین استودیویی موجود در ۹ استودیوی پخش سازمان به این قابلیت یعنی (SD۱۶:۹) ارتقا پیدا كردند. همچنین تصاویری كه قبلا به شكل تامینی تولید شده اند به این قابلیت ارتقا پیدا می کنند. تولید گرافیك، متن و لوگوی شبكه ها توسط Graphic Systems و Character Generator باید با استاندارد عریض ۱۶:۹ صورت بگیرد كه سیستم های قبلی برای پیدایی این قابلیت، ارتقا یافتند.

در مورد تصاویر تامینی كه قبلا تولید شده اند نیز تجهیزات سروِر پخش (Playout Server) و سایر ملزومات چرخه پخش چند رسانه ای از جمله Injest Servers و Non linearEditings به استاندارد ۱۶:۹ سوئیچ شدند. در عین حال ملاحظاتی در فرستنده و انتقال سیگنال باید صورت می گرفت و بخش تولید نیز آمادگی تامین محتوای پخش به صورت عریض (۱۶:۹wide) را كسب می كرد.