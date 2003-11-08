نظاميان رژيم صهيونيستي به اردوگاه و شهر جنين دركرانه غربي حمله كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازشبكه خبري الجزيره، درجريان اين حمله نيروهاي اشغالگراسرائيلي با زور ساكنان يكي ازمنازل فلسطيني را دراين شهرخارج و منزل آنها را تخريب كردند .

براساس اين گزارش، نظاميان اسراييلي ساكنان منازل اطراف اين خانواده فلسطيني را درشهر جنين براي تخريب منزلشان به زوراز خانهايشان بيرون كردند.

هنوزمقامات نظامي صهيونيست هيچ اظهارنظري درباره حمله به شهر واردوگاه جنين نكرده اند. شاهدان گفتند : درپي اين حمله مبارزان فلسطيني براي جلوگيري از اقدام تجاوزگرانه صهيونيست ها با آنها درگيرشدند و به زد و خورد با آنها پرداختند.

به گفته شاهدان ،اين درگيريها تا كوي يامون يكي از مناطق اطراف شهر جنين كشيده شد و نظاميان اسراييلي 10 فلسطيني را درجريان حمله به چندين باب ازمنازل شهروندان فلسطيني دستگير و با خود به منطقه نامعلومي بردند.

نيروهاي اسراييلي پس از5 ساعت مقررات شديد منع آمد وشد دراين شهر به منزل يكي از اعضاي گردانهاي شهداي الاقصي كه تحت پيگرد سرويس امنيتي اين رژيم قراردارد، حمله كردند.