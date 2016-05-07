به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «با درام نویسان معاصر ایران» با هدف معرفی فعالیت های درام نویسان ایرانی در آیتم های گفتگو، نمایش رادیویی و شناخت بیشتر مخاطب از مقوله نمایش و نمایشنامه نویسی به صورت هفتگی در ۴ قسمت از رادیو نمایش پخش می شود.

این قسمت از برنامه «با درام نویسان معاصر ایران» به آثار عبدالحی شماسی نمایشنامه نویس معاصر ایرانی می پردازد.

این برنامه به نویسندگی و کارگردانی جواد پیشگر، تهیه کنندگی محمود احمدی، صدابرداری علی حاجی نوروزی و افکت نرگس موسی پور در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تولید شده است.

این قسمت از برنامه «با درام نویسان معاصر ایران» ۱۸ تا ۲۱ اردیبهشت ماه، ساعت ۱۵:۳۰ و ۲۱ از رادیو نمایش پخش می شود.

گفتگوی رادیو فرهنگ با حمیدرضا دیبازر

برنامه موسیقی «نیستان» یکشنبه ۱۹ اردیبهشت میزبان حمیدرضا دیبازر آهنگساز و رهبر ارکستر خواهد بود و با وی گفتگو می کند.

دیبازر آهنگساز و رهبر ارکستر و موسس گروه موسیقی فوژان و رییس دانشکده موسیقی دانشگاه هنر است.

علیرضا امینی کارشناس مجری برنامه «نیستان» در این بخش با حمیدرضا دیبازر در مورد نشست روسای دانشکده های موسیقی در شانگهای چین صحبت می کند. برای اولین بار نشست روسای دانشکده های موسیقی کشورهای جاده ابریشم در شانگهای برگزار شده است.

ندا رادمهر گزارشگر برنامه فردا از نهمین جشنواره موسیقی نواحی کرمان گزارش می دهد. این جشنواره از ۱۷ تا ۲۱ اردیبهشت در شهر کرمان برگزار می شود.

برنامه «نیستان» رادیو فرهنگ، برنامه ای با موضوع موسیقی ایرانی است که هر روز ساعت ۱۴:۳۰ پخش می شود.

این برنامه به تهیه کنندگی وحید رستگاری، دستیار تهیه فاطمه حق وردی و با اجرای فاطمه رکنی از رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف ۱۰۶ و ای ام ردیف ۵۸۵ روی آنتن می رود.