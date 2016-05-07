به گزارش خبرنگار مهر، نورالله صلواتی بعد از ظهر شنبه در یکصد و سی و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر ضمن قدردانی از فعالیت‌‌های شهرداری اصفهان از ابتدای سال جاری تاکنون اظهار داشت: در این راستا فعالیت‌های سازمان ورزش شهرداری با توجه به اینکه با کمترین هزینه انجام شده بسیار قابل توجه بوده است.

وی ادامه داد: از سازمان فرهنگی، تفریحی و سازمان ورزش شهرداری درخواست میکنم که برنامههای جذاب، غنی شده و اثرگذار خود را به سمت خودکفایی جهت داده و با بهرهگیری از امکانات و زیرساخت‌های شهرداری بتوانند هزینه‌های مربوطه را از بهره‌برداران حامیان مالی و پشتیبانی‌ها تأمین کنند که دغدغه مسئولان و همکاران تا حدی مرتفع شود.

عضو کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه تابلوهای بزرگی در چهارراه قصر، تقاطع خیابان‌های شیخبهایی و آیتالله شمسآبادی نصب شد که با شعار استعماری و غلط سرگرمی بیشتر، زندگی بهتر در تلگرام برای اعضاء ارسال شده است، افزود: متأسفانه این شعار با جامعه فعال کاری و با فرهنگ اسلامی و آموزههای دینی ما هماهنگی ندارد.

وی گفت: اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل به عنوان شعار سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب انتخاب شده و طبق فرمایش حضرت علی (ع) که ما شیعه او هستیم، بزرگترین تفریح؛ کار است.

صلواتی با اشاره به ضرورت رفع چالش‌های گردشگری ابراز داشت: در حال حاضر که قرار است اصفهان را به قطب توریستی و گردشگری تبدیل کنیم باید به تمام موارد در راستای این موضوع توجه و عوارض و چالش‌های پیش روی آن مرتفع شود که از آن جمله می‌توان به جمعآوری متکدیان مرئی و نامرئی (محسوس و نامحسوس) دورهگرد، مقابله با گدایی از توریست‌ها در مراکز گردشگری و میراثی اشاره کرد.

تبدیل اصفهان به قطب گردشگری سبب اشتغالزایی و کارآفرینی میشود

وی ادامه داد: تبدیل اصفهان به قطب گردشگری سبب اشتغالزایی و کارآفرینی میشود و انجام اقدامات زیربنایی در راستای جذب گردشگر در اصفهان باید در دستور کار قرار بگیرد.

عضو کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان به یکی از موارد مثبت در راستای جذب گردشگر و توریست در شهر قمصر اشاره و تصریح کرد: در شهر قمصر کاشان عصاره گل محمدی را به خارجیها با تخفیف قابل ملاحظه ۱۰ هزار تومان میفروشند و به توریستهای داخلی به قیمت اعلام شده ۲۰ هزار تومان و در مقابل اعتراض اظهار میدارند این برخورد باعث جذب توریست خارجی بیشتر و ارزآوری فراوان میشود.

وی اضافه کرد: برای جذب گردشگر همانند كشورهای موفق باید كارهای اساسی انجام بگیرد و این موضوع نیاز به فرهنگسازی و تحمل رنج و تلاش زیادی دارد تا بتوان توفیقاتی را كسب كرد و مسئولان ذیربط و مدیران مربوطه وظیفه بسیار سنگینی دارند.

صلواتی به لزوم تكمیل زیرساختها و همچنین تداركات و آمادگی لازم اعم از آموزش كسبه مرتبط و ماموران انتظامی و كنترل محسوس و غیرمحسوس در مناطق تردد توریسم در راستای جذب گردشگر اشاره و تاکید کرد: ۴۰ ایستگاه امنیت اخلاقی در اصفهان راهاندازی شده كه بسیار عالی و كمككننده به پروژه جذب توریست و تبلیغات اخلاقی است.