طرح لباس دوچرخه سواران زن امروز به كنفدارسيون آسيا ارسال شد

مريم مردفر نائب رئيس فدراسيون دوچرخه سواري درگفت وگو با خبرنگار"مهر" ضمن بيان اين مطلب گفت: تصاوير طراحي اين لباس به همراه تصاوير اسكن شده از مسابقات ورزشكاران با اين پوشش امروز براي تائيد كنفدراسيون دوچرخه سواري آسيا به اين مركز ارسال شد.

وي ادامه داد: اين لباس داراي مشخصات ويژه اي است از جمله اينكه براي راحتي ورزشكار به دو صورت تابستاني و زمستاني طراحي شده است.

در ضمن لباس داراي آستين هاي بلند است كه در زير بغل آن پارچه توري پهني به صورت چين دار قرار داده شده كه در مسير هوا قرار مي گيرد. شلوار ورزشكار نخي و در رنگهاي مختلف و كمي چسبان است كه روي آن قاپكهاي پاي دوچرخه سوار قرار مي گيرد. لباس ورزشكار هم داراي يقه بلند است كه مقنعه دوچرخه سوار زير آن مي رود.