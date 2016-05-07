سعودی ها اشتباه نکنند؛خطر واقعی اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، «عبدالباری عطوان» سردبیر روزنامه رأی الیوم چاپ لندن در سرمقاله امروز(شنبه) خود به بررسی ابعاد مختلف بهبود روابط میان عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی بر اساس مناظره ۲ تَن از مقامات سابق طرفین پرداخت.

بر اساس این گزارش در این مقاله تصریح شده است: هر کسی که مناظره میان «ترکی الفیصل» رئیس اسبق دستگاه اطلاعاتی عربستان و همچنین «یعقوب عمیدور» مشاور سابق امنیت ملی اسرائیل را مشاهده کرده باشد، درمی یابد که بهبود روابط میان عربستان و اسرائیل به صورت از پیش تعیین شده در جریان است و این گونه مناظره ها تنها یکی از حلقه های آن نیست بلکه طرفین به دنبال ایجاد همکاری راهبردی هستند.

ژنرال عمیدور در جریان این مناظره بر نکات زیر تاکید کرد:

- اتحادیه عرب تغییر کرده است و زمان طرح صلح عربی نیز گذشته است. باید میان کشورهای دارای منافع مشترک یعنی اسرائیل و کشورهای حاشیه خلیج فارس روابط عادی سازی گردد و همچنین همکاری صورت گیرد.

- ایران و حزب الله ۲ خطری هستند که اسرائیل را تهدید می کنند و هر ۲ در صدد تبدیل کردن جولان به منطقه ای راهبردی برای حمله به اسرائیل هستند.

- ایران به عنوان یک قدرت هسته ای بزرگترین خطر برای عربستان، اسرائیل و همچنین کشورهای حاشیه خلیج(فارس) محسوب می شود و پس از پایان توافق نامه کنونی نباید به ایران فرصت پیشرفت در عرصه هسته ای داد.

- ژنرال اسرائیلی در سخنان خود به صراحت از کشورهای عربی درخواست کرد که فلسطین را فراموش کنند و این کار را از طریق همکاری با رژیم اسرائیل بدون پیش شرط حل و فصل کنند. به گفته عطوان وی (ژنرال صهیونیست) وقیحانه گفت است که فلسطینی های ساکن نوار غزه، کرانه باختری و فلسطین اشغالی نسبت به همتایان خود در دیگر کشورهای عربی با امنیت بیشتری زندگی می کنند.

از سوی دیگر محورهای سخنان ترکی الفیصل در این مناظره به علاوه گفتگوهای سابق وی با مسئولان اسرائیلی بدین شرح بود:

- حمایت از محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین

- تمرکز بر طرح صلح عربی را عربستان سعودی مطرح کرده بود.

- همکاری میان اسرائیل و کشورهای عربی در مقابله با ایران در شرایط برقراری صلح میان اعراب و اسرائیل بهتر محقق می شود.

- ترکی الفیصل ضمن حمله به بشار اسد رئیس جمهور سوریه گفت که از اروپایی درخواست کرده بشار اسد را به عنوان تنها پناهنده بپذیرند و معارضان سوری را تسلیح کنند.

- الفیصل اعلام کرد که داعش در لیبی، عراق و سوریه حضور دارد اما به هیچ وجه اشاره نکرد که آمریکا و کشورهای عربی به ویژه سعودی ها موجب این موضوع شدند.

اما مهم ترین و خطرناکترین عبارت ترکی الفیصل این بود که گفت: دائما به یهودی ها می گویم که با عقل و خرد عربی و ثروت یهودی می توانیم در عرصه های مختلف علمی و تکنولوژی پیشرفت های خوبی داشته باشیم.

آنچه که ترکی الفیصل درک نمی کند، این است که اعراب هر ۲ اینها یعنی ثروت و عقل را همزمان دارند و به پول یا عقل یهودی ها نیاز ندارند؛ مشکل این است که حاکمان و دولت های ما که عربستان در رأس آنها قرار دارد، ثروت ها را نابود کرده اند و عقل ها را از بین برده اند. همچنین اگر هم عقل ها را از بین نبرده اند، آنها را مجبور به مهاجرت به سوی کشورهای غربی کرده اند. زیرا آن ها ارزش علم و دانشمندان را می دانند و درک می کنند که چگونه با فراهم کردن فضای لازم موجب ابتکار آنها در تمامی عرصه ها گردند.

تعجب می کنیم که ترکی الفیصل از تملک پول توسط یهودی ها سخن می گوید؛ این در حالی است که وی منتسب است به خانواده حاکم بر عربستان که ده ها میلیون بشکه نفت طی دستکم ۵۰ سال صادر کرده است.

این سخنان در رابطه با ثروت یهودیان موجب بروز نتایج اشتباه می گردد. همچنین مفاهیمی غیر درست و غیر منطقی را ترویج می کند. به علاوه موجب می گردد که درهای بازارهای عربی در برابر سرمایه های اسرائیلی باز شود و آن را در اختیار بگیرند.

معتقدیم که ثروت یهودی هایی که تعدادشان در تمامی جهان به ۱۵ میلیون نفر نمی رسد، از اعرابی که بیش از یک سوم تولید سازمان اوپک را صادر می کنند و همچنین یک سوم ذخیره نفت جهان را در اختیار دارند، کمتر است.

عربستان تا ۲ سال گذشته از طریق فروش نفت با قیمت ۱۴۰ دلار در هر بشکه کسب درآمد می کرد. حالا شاهزاده ترکی الفیصل باید به ما بگوید که این درآمدها کجا رفته است که اکنون مردم عربستان در حالت ریاضت زندگی می کنند و با مالیات هایی به صورت مستقیم و غیرمستقیم مواجه هستند.

مسئولان عربستانی معتقدند که در صورت عادی سازی روابط با اسرائیل، شبکه امنیتی برای آنها در مقابل خطر ایران به وجود خواهد آمد اما آنها در این موضوع دچار اشتباه می شوند. زیرا اسرائیل به عنوان خطر باقی خواهد ماند و امنیت حقیقی و حکومت واقعی برای سعودی ها از طریق مقاومت به وجود می آید تا بدین صورت صلحی عادلانه بر اساس قطعنامه های شورای امنیت محقق گردد و طرح صلح عربی چیزی جز حقارت نصیب آنها نکرده است.

اسرائیل با اعراب مذاکره نخواهد کرد و در صورت مذاکره هم عقب نشینی های اساسی انجام نمی دهد؛ همانگونه که این ژنرال اسرائیلی در جریان مناظره بدان اشاره کرد. زیرا اعراب خطری برای اسرائیل به شمار نمی آیند.اگر اسرائیل تصمیم به مذاکره در آینده بگیرد، با ایران و حزب الله که بیش از ۱۰۰ هزار موشک در ابعاد مختلف و با قدرت های هجومی گوناگون دارند، مذاکره خواهد کرد. بنابراین تمامی پیشنهادهای ترکی الفیصل در رابطه با صلح و مذاکرات، دیگر کاربرد ندارد.

هنگامی که اعراب واقعا عرب بودند، عادی سازی روابط را نمی پذیرفتند و برای بازپس گیری حقوق غصب شده در فلسطین وارد جنگ می شدند. تا جایی که اسرائیل و غرب دست به دامن آنها برای مذاکره می شدند اما در شرایط کنونی که برخی از اعراب در صدد عادی سازی روابط و ایجاد روابط با اسرائیل هستند، وضعیت معکوس شده است و اسرائیل به اعراب به دیده ضعف می نگرد که لیاقت مهربانی را ندارند.

در پایان باید بگوییم که آنچه از این مناظره می توان دریافت، این است که عربستان در صدد فراهم کردن زمینه برای همکاری راهبردی با اسرائیل به عنوان جایگزینی برای آمریکا است. زیرا واشنگتن تغییر کرده و وارد شدن عربستان به جنگ علیه ایران و دیگران را نپذیرفت و هدف از این گونه مناظره ها نیز آماده کردن افکار عمومی عربستان در وهله نخست و سپس اعراب و مسلمانان در مرحله بعد برای قبول تدریجی عادی سازی روابط است که پیش از این بر آن توافق شده است.

عربستان سعودی در حال حاضر به دلیل تصمیم های رهبرانش در عرصه های داخلی، منطقه ای و جهانی از جمله عادی سازی روابط با اسرائیل از یک سو و جنگ علیه یمن، سوریه، عراق و ایران به صورت مستقیم و غیر مستقیم در حالتی از پریشانی و دستپاچگی به سر می برد که این کشور را به سوی اسرائیل به عنوان یکی از راه های برون رفت برده است. درست مانند کسی که از شدت گرما به آتش پناه ببرد.

در همین راستا باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا پیش از این اعلام کرده بود که خطر داخلی که خانواده حاکم بر عربستان را تهدید می کند، بزرگتر از خطر خارجی آن یعنی ایران است.

عبدالباری عطوان در پایان خطاب به ترکی الفیصل شاهزاده سعودی می گوید: در صورتی که عقول عربی خلاقانه در درون حکومت بود، امت ما به این وضعیت دچار نمی شد.