ریزش دیوار سبب مصدوم شدن کارگر ۳۲ ساله شد

فرمانده عملیات آتش نشانی بجنورد در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر ریزش دیوار بر روی کارگر ساختمان، سریعا ماموران آتش نشانی برای نجات این کارگر راهی محل حادثه شدند.

عباس جفاکش افزود: این کارگر در حال پی کنی ساختمان بوده که به دلیل عدم رعایت اصول ایمنی، دیوار بر روی آن ریزش کرده بود.

وی تصریح کرد: پس از رسیدن آتش نشانان به محل حادثه مشاهده شد که کمر و پاهای کارگر زیر انبوهی از خاک و آجر گرفتار مانده است.

فرمانده عملیات آتش نشانی بجنورد خاطرنشان کرد: ماموران آتش نشانی پس از ایمن سازی محل، اقدام به آور برداری با نکات ایمنی کردند تا حادثه ای دیگر در این محل رخ ندهد.

وی با بیان اینکه ساختمان مجاور نیز به دلیل این بی احتیاطی دچار خسارت شد، گفت: در این حادثه آجرهای دیوار به داخل اتاق های ساختمان مجاور ریزش داشته و خوشبختانه با وجود اینکه فردی در آن محل حضور داشته است اما آسیبی به آن شخص نرسید.

فرمانده عملیات آتش نشانی بجنورد اظهار داشت: پس از نجات این کارگر از زیر آوار به اورژانس تحویل داده شد.