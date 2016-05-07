باید سپاهان را ببریم تا آماده بازی فینال با پرسپولیس باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، یوهانیس تویالیدیس در نشست خبرری پیش از دیدار تیمش برابر سپاهان در هفته بیست و نهم لیگ برتر گفت: ما وضعیت راه آهن را نسبت به هفته های قبل بهبود بخشیدیم و شرایط نسبتا بهتری پیدا کردیم زیرا در۴ بازی اخیر موفق به ثمر رساندن ۷ گل شدیم.

وی افزود: تنها مشکلی که ما با آن دست و پنجه نرم می کنیم اشتباهات فردی بازیکنانمان است. برای مثال در بازی برابر استقلال خوزستان از روی یک ضربه کرنر گل خوردیم. ما باید به این نکات توجه داشته باشیم تا بتوانیم در بازیهای بعدی ما موفق عمل کنیم.

سرمربی راه آهن گفت: ما در حال حاضر برای بقا در لیگ می جنگیم و برای رسیدن به هدفمان نیاز مبرم به سه امتیاز بازی فردا داریم. باید تلاش کنیم تا برابر سپاهان به پیروزی برسیم تا برای بازی فینالمان که مقابل پرسپولیس است آماده شویم.