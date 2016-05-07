به گزارش خبرنگار مهر، عبدالكریم رضوی عصر شنبه در جلسه شورای كشاورزی فارس تاكید كرد: استان فارس در حالیكه بیش از ۱۰ درصد از محصولات كشاورزی كشور را تولید می كند اما سهم بسیار اندكی در صندوق حمایت از كشاورزی كشور دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۰۲ صندوق در كشور فعال است كه سرمایه ای بالغ بر ۱۱۰۰ میلیارد تومان دارد اما سهم استان فارس از این رقم حدود ۲۸ میلیارد تومان است.

مدیرعامل شركت مادر تخصصی حمایت از بخش كشاورزی كشور تصریح كرد: متاسفانه از منابع استانی فارس در سالهای گذشته هیچ كمكی به این صندوق نشد به همین دلیل جایگاه فارس در این صندوق پایین است.

رضوی ادامه داد: اما در صندوق بانوان وضعیت فارس مناسب و در میان استانهای برتر كشور قرار دارد و از كل ۵.۶ میلیارد تومان سرمایه صندوق حدود ۱.۳ میلیارد تومان از فارس است.

وی با بیان اینكه كشاورزی كشور وارد مرحله مناسبی می شود، گفت: جو از صبح فردا وارد بورس خواهد شد كه این مهم حركت روبه جلو را رقم خواهد زد.