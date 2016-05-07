به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ عصر امروز شنبه در نشست خبری قبل از بازی دو تیم گسترش فولاد تبریز و پرسپولیس تهران به عملکرد خوب تیم تبریزی اشاره کرد و گفت: فردا ما سخت ترین بازی خودمان را داریم چراکه گسترش تیمی باکیفیت و دارای بازیکنان خوب است.

وی سپس با تاکید بر اینکه می خواهیم با شکست گسترش به صدر جدول برسیم، افزود: سه تیم بالای جدول شانس برابری برای قهرمانی دارند و ما باید فردا پیروز شویم و به صدر جدول برسیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در ادامه به باخت تیمش برابر نفت اشاره کرد و افزود: این باخت برای ما یک شوک بود و آن بازی شرایط خاصی داشتیم.

برانکو با اشاره به اینکه گسترش فولاد حریفی با کیفیت بالا و تهاجمی است، گفت: بازی فردا جنگ بازیکنان با کیفیت درون زمین است و ما برنامه های خاصی داریم تا پیروز شویم و به صدر جدول بازگردیم.

وی سپس با تاکید بر اینکه باید فردا پیروز شویم، گفت: بعداز بازی هفته گذشته به خوبی ریکاوری کردیم و تلاش خود را می کنیم که فردا بهترین بازی را انجام دهیم و برای همین فردا تماشاگران بازی خوبی خواهند دید.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص محرومان و مصدومان تیمش گفت: بابک حاتمی محروم است و کفشگری هم دیروز در تمرین مصدوم شده است. همچنین کمندانی، خالقی فر و بنگر هم به دلیل مصدومیت فردا نمی توانند بازی کنند.

برانکو با اشاره به اینکه فردا چندین هزار نفر به ورزشگاه می آیند، ادامه داد: ما برای قهرمانی می جنگیم و فردا باید حتما پیروز شویم.