عزل و نصب های گسترده جدید «ملک سلمان»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واس، «ملک سلمان» پادشاه عربستان سعودی با صدور فرمانی حکومتی تغییرات گسترده ای را در وزارت خانه ها و وزرای عربستان داد.

بر اساس این گزارش طبق این حکم پادشاه عربستان، وزارت آب منحل گردید. همچنین نام وزارت خانه تجارت و صنعت به وزارت تجارت و سرمایه گذاری تغییر می کند.

در همین راستا نام وزارت نفت و معدن نیز به وزارت انرژی و صنعت و مواد معدنی تغییر یافت. به علاوه وزارت کشاورزی به وزارت محیط و کشاورزی تغییر نام یافت.

بر اساس این حکم نام وزارت امور اسلامی، اوقاف، دعوت و ارشاد نیز به وزارت امور اسلامی، دعوت و ارشاد تغییر یافت. همچنین وزارت حج نیز به وزارت حج و عمره تغییر نام یافت.

۲ وزارتخانه کار و امور اجتماعی نیز در یک وزارت خانه واحد تحت عنوان وزارت کار و توسعه اجتماعی گنجانده شد و یکی گردید.

نام ریاست عمومی برای نظارت و محافظت از محیط به هیأت عمومی نظارت و محافظت از محیط زیست تغییر یافت.

به علاوه ریاست کل جوانان به هیأت عمومی ورزش تغییر نام یافت. نام هیأت نگارش تقویم برای آموزش عمومی نیز به هیأت تقویم تعلیم تغییر نام یافت.

به علاوه منفعت زکات و درآمد نیز به هیأت عمومی زکات و درآمد تغییر کرد. همچنین هیأتی عمومی برای فرهنگ تاسیس گردید.

در بُعد تغییر وزرا نیز مهندس علی النعیمی وزیر نفت و مواد معدنی، بندر حجار وزیر حج، توفیق الربیعه وزیر تجارت و صنعت، مهندس عبدالله المقل وزیر حمل و نقل، ماجد القصبی وزیر امور اجتماعی و مهندس خالد الفالح وزیر بهداشت از منصبشان برکنار شدند.

از سوی دیگر ماجد القصبی به عنوان وزیر جدید تجارت و سرمایه گذاری، مهندس خالد الفالح وزیر انرژی و صنعت و مواد معدنی، سلیمان الحمدان وزیر حمل و نقل، توفیق الربیعه وزیر بهداشت و دکتر محمد بنتن وزیر حج و عمره انتخاب شدند.