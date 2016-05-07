فاز سوم عملیات مرمت پل تاریخی «کاکارضا» آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا سلیمانی در این رابطه گفت: فاز سوم عملیات مرمت پل تاریخی کاکارضا در شهرستان الشتر آغاز شده است.

وی ادامه داد: این پل تاریخی ازسازه های دوره ساسانی بوده که در مسیر راه شاهی و قدیمی شمال به جنوب واقع شده است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان افزود: پل تاریخی کاکا رضا به شماره ۳۸۴۵ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

سلیمانی یادآور شد: عملیات مرمت این پل تاریخی با اعتبار استانی بالغ بر ۲۹ میلیون و ۷۰۰ هزار ريال آغاز شده است.

وی عنوان کرد: فاز سوم اقدامات مرمتی پل کاکا رضا شامل جمع آوری سنگ های موجود در ضلع جنوبی جان پناه، آواربرداری، تهیه و پرداخت و تیشه ای کردن سنگ های مفقود شده جان پناه، پی بندی و نصب سنگ های جان پناه خواهد بود.