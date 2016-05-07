ضرورت شرکت گسترده مسئولین ومردم در مراسم سالگرد ارتحال امام راحل

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرج اللهی عصر شنبه در نشست هماهنگی مسئولان ستاد بزرگداشت سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) این شهرستان گفت: باید مشارکت مردم در برگزاری ویژه برنامه های بزرگداشت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) پررنگ تر از قبل باشد.

وی با تأکید بر مشارکت هرچه بیشتر مردم در برگزاری ویژه برنامه های این ایام گفت: همه ما در حفظ و انتقال دستاوردهای انقلاب و امام راحل(ره) به نسل آینده مسئول هستیم و نباید از کنار آن به سادگی عبور کنیم.

نایب رئیس شورای فرهنگ عمومی بناب با اشاره به اینکه بزرگداشت سالگرد ارتحال امام راحل(ره) بهانه ای برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره آن امام بزرگوار است؛ افزود: آگاه سازی مردم نسبت به ظلم و ستم حکومت طاغوت از ویژگی های بارز امام راحل(ره) بود و ایشان هرگز از آن دست برنداشتند و امروز هم به عنوان الگویی برای ملتهای ستمدیده و آزادی خواه در دنیا شده است.

فرج اللهی سپس از اعزام کاروان از این شهرستان برای شرکت در آیین بزرگداشت سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) به مرقد مطهر آن حضرت خبرداد و تأکیدکرد: زائران و شرکت کنندگان در سالگرد ارتحال امام(ره) در قالب هشت دستگاه اتوبوس از این شهرستان به تهران اعزام خواهند شد که انتظار می رود مسئولین شهرستان همکاری لازم را با سپاه ناحیه بناب که مسئولیت کاروان را عهده دار خواهند بود، به عمل آورند.