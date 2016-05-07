به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان، محمدجعفر محمد زاده پس از بازدید از غرفه‌ لرستان در بیست و نهمین نمایشگاه کتاب تهران، گفت: ظرفیت‌های مهم فرهنگی در لرستان بیش از سایر شاخص‌های توسعه باید مدنظر اهل‌قلم و نویسندگان قرار گیرد.

وی با اشاره به جایگاه قابل‌قبول لرستان در بحث تولید کتاب، گفت: بنا بر آمار تا به امروز چیزی در حدود ١٠ هزار عنوان کتاب توسط نویسندگان لرستانی تألیف شده که قابل‌قبول است، اما در خصوص محتوای این آثار باید بیش‌ازپیش دقت نظر شود.

محمدزاده ضمن تأکید بر نقش رسانه‌ها برای ترویج فرهنگ مطالعه و کتاب‌خوانی، اضافه کرد: رسانه‌ها در عصر حاضر یکی از مهم‌ترین ابزارهای بشری هستند که مسئولیت مهمی را بر عهده دارد.

وی ادامه داد: ازآنجا فاصله‌ بین مردم و رسانه‌ها در عصر کنونی به صفر رسیده و درواقع رسانه‌ها در جیب مردم هستند بنابراین باید متعهدانه درزمینهٔ توسعه‌ فرهنگ و به‌خصوص ترویج فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی اقدام کنند و مردم را در برای تعالی و پیشرفت یاری کند که انصافاً رسانه‌های لرستان در این خصوص و در قیاس با رسانه‌های سایر نقاط کشور بهتر عمل کرده‌اند.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: امروز رسانه معطوف به تولید محتوا است و هر رسانه‌ای که از محتوای بهتری برخوردار باشد، مقبولیت بیشتری دارد و کتاب نیز از این قاعده مستثنا نیست.

محمد زاده در خصوص نقش گروه‌های اجتماعی مجازی و شبکه‌های پیام‌رسان در بحث گسترش مطالعه، نیز گفت: یک‌زمانی رسانه‌ها فقط به رادیو و تلویزیون، کتاب و روزنامه محدود می‌شد، اما امروز که به‌اندازه‌ی هر نفر یک رسانه وجود دارد مهم این است که چه می‌نویسند و چه محتوایی تولید می‌کنند، پس مهم‌ترین مسئله در گروه‌های مجازی اجتماعی و شبکه‌های پیام‌رسان باید تولید محتواهای جدید باشد زیرا کپی کردن مطالب هم به سرخوردگی مخاطب می‌انجامد و هم نقش رسانه‌ها در توسعه را به‌شدت کاهش می‌دهد.