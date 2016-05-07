اعتراض منتخبان مجلس دهم به تخریب مجلس نهم توسط عارف

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه منتخبان مجلس دهم با روحانی دقایقی پیش آغاز شد.

در ابتدای این جلسه مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری سخنرانی کرد و بعد از آن محمدرضا عارف منتخب مردم تهران در مجلس دهم به ایراد سخنرانی پرداخت.

مجری جلسه، عارف را نماینده منتخبین برای سخنرانی خواند اما یکی از نمایندگان به اعتراض بلند شده و اعلام کرد ما ایشان را به نمایندگی از خود برای سخنرانی در این جلسه انتخاب نکرده ایم.

در ادامه جلسه عارف با بیان اظهارات تندی، عملکرد مجلس نهم را زیر سوال برد.

منتخب مردم تهران با بر شمردن مشکلات اجتماعی و اقتصادی در کشور اعلام کرد که مجلس برای رفع این مشکلات کاری انجام نداده است و مردم در سال ۹۲ به تدبیر و امید رای داده و در سال ۹۴ نیز تدبیر و امید را برای حل مشکلاتشان برگزیده اند.

اظهارات وی باعث اعتراض نمایندگان و منتخبین حاضر در جلسه شد.

یکی از نمایندگان خطاب به وی گفت: باید اجازه دهید رئیس مجلس نهم نیز به نمایندگی از وکلای ملت در مجلس نهم به اظهارات شما پاسخ دهد.

این جلسه ادامه دارد و قرار است لاریجانی سخنرانی کند.

