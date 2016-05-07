بسته حمایتی اوتیسم طراحی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی در حاشیه همایش اتیسم (3+20)، انزوا و ناتوانی در ارتباط را مهمترین مساله افراد دارای اوتیسم دانست و افزود: بسته حمایتی اوتیسم در وزارت رفاه طراحی می شود که برخی موارد این بسته در مرحله اولیه است و اگر توانمندسازی در سنین پایین آغاز شود، این افراد در سنین بالا مشکل زیادی نخواهند داشت.

وزیر تعاون با اشاره به اهمیت مساله غربالگری، ادامه داد: تجربه خوبی در موضوع غربالگری بینایی وشنوایی داریم که نشان داد می شود با غربالگری، از هزینه های اقتصادی و اجتماعی بیماری ها پیشگیری کرد. در حال حاضر مراکز بهزیستی در سراسر کشور آمادگی انجام غربالگری را دارند. باید مراکز ثانویه را برای این افراد آماده کنیم زیرا هرچه این افراد را به مراکز استثنایی ببریم دوره بازپروری آنها به تاخیر می افتد.

وی اضافه کرد: باید مهارتهای فنی و حرفه ای در زنجیره حمایتی اوتیسم دیده شوند تا این افراد در موضوعات مختلف که دارای توانمندی هستند، از پتانسیل آنها بهره گرفت. قول می دهیم مراکز بهزیستی را پایگاه شناسایی و غربالگری قرار دهیم. 7 مرکز در تهران داریم که اگر آموزش های مهارتی در آنها عرضه شود، جامعه پذیری افراد دارای اوتیسم تشدید می شود.

ربیعی گفت: هم خانواده و هم نهادهای اجتماعی و هم دولت باید حمایت کنند زیرا بخشی از این افراد با غربالگری می توانند به جامعه برگردند و زندگی عادی داشته باشند. جامعه باید جنبه های مختلف این بیماری را بداند و درک کند.

وزیر رفاه در مورد آشنایی خود با اوتیسم خاطرنشان کرد: من این اختلال را دیده بودم اما اسم آن را نمی دانستم. این اختلال با برچسب های مختلف در جامعه مطرح شده است که درست نیست.