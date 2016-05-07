انجمن های علمی در مدارس گلستان تشکیل و تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا وطنی شامگاه شنبه در نشست با مدیران آموزشوپرورش شهرستانها و پژوهش سراهای استان گلستان در علیآبادکتول، اظهار کرد: گسترش و ترویج فرهنگ تحقیق و پژوهش بر سه رکن اصلی خانواده، معلمین و دانش آموزان استوار است.
وی افزود: پژوهش سراها یکی از مراکز مهم تغییر نگرش در فضای آموزشوپرورش کشور و ترویج تحقیق و پژوهش هستند.
مدیرکل آموزشوپرورش استان گلستان بابیان اینکه هماکنون پژوهش سراها ازنظر فضا، نیروی انسانی و تجهیز با مشکلات زیادی مواجه هستند، ادامه داد: مدیران آموزشوپرورش قبل از ساماندهی باید به سازماندهی پژوهش سراها توجه کنند.
وی به راهکارهای تجهیز آزمایشگاههای پژوهش سراها اشاره و خاطرنشان کرد: امکانات ناقص آزمایشگاههای مدارس و تمرکز آنها در یک پژوهش سرا میتواند به حل این مشکل کمک کند.
وطنی با تأکید بر اینکه میتوان از ظرفیت دانش آموزان و خانواده آنها و خیرین نیز بهره برد، اضافه کرد: پژوهش سراها باید در امر استعدادیابی دانش آموزان و استفاده از تمام ظرفیتهای شهرستانی برای توسعه واحدهای فناوری با امضاء تفاهمنامه و روشهای دیگر ورود کنند.
مدیرکل آموزشوپرورش گلستان با یادآوری اینکه هماکنون تمام شهرستانهای استان دارای پژوهش سرا هستند، متذکر شد: اگر هرساله ۲۰ درصد از افراد علاقهمند و توانمند پژوهشی در مدارس شناسایی و جذب پژوهش سراهای شهرستانی شوند میتوان امید داشت تحول در این حوزه محقق شود.
