ذخیره آب سد اکباتان پاسخگوی نیاز آبی یک سال و نیم همدان است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی عزالدین عصر شنبه در مراسم جشن شکر گذاری سر ریز شدن سد اکباتان همدان با بیان اینکه کشور ایران جزو کشورهای نیمه خشک است، گفت: ۶۵ درصد سرزمین ایران نیمه خشک و ۱۰ درصد مرطوب است.

وی صنعت سد سازی را برای ذخیره سازی آب مفید خواند و گفت: بارش های استان همدان در سال جاری خوب بود به طوریکه ۴۵۷ میلی متر بارندگی ثبت شد که نسبت به متوسط بارندگی ها ۳۸ درصد افزایش داشت.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان با بیان اینکه میزان بارندگی ها در مدت مشابه پارسال ۲۹۴میلی متر بود، گفت: در بارندگی های سال آبی جاری با افزایش ۵۰ درصدی بارندگی روبرو شدیم.

عزالدین با تاکید بر اینکه اجرای طرح تعادل بخشی به احیا آب خوان ها کمک می کند، افزود: در مجموع از ابتدای اجرای طرح انسداد چاه ها ۱۴۹۱ حلقه چاه غیر مجاز مسدود شده که به واسطه آن در ۱۱۹ میلیون متر مکعب آب صرفه جویی شد که حجم آب صرفه جویی شده چهار برابر حجم سد اکباتان است.

وی در ادامه سخنانش گفت: سد سرابی تویسرکان نیز سر ریز شد که این سد نقطه اطمینانی برای کشاورزی آن منطقه است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای همدان اضافه کرد: سد شنجور رزن نیز آبگیری شد و تا شهریور تاج سد تکمیل می شود.

عزالدین بیان داشت: با راه اندازی سه طرح کوچک از جمله راه اندازی تصفیه خانه عباس آباد و انتقال آب از دره مراد بیگ ۸ میلیون متر مکعب آب تامین شد .

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه با استفاده از پسآب ها نیز سعی شد آن را به چرخه تولید بیاوریم، عنوان کرد: مهمترین اقدام انتقال پسآب به نیروگاه شهید مفتح همدان بود که ۴۶ کیلومتر لوله گذاری انجام تا پسآب علاوه بر نیروگاه به منطقه جهان آباد نیز منتقل شود.

عزالدین با تاکید بر اینکه حجم سد اکباتان از ۹ میلیون متر مکعب به ۴۰ میلیون متر مکعب افزایش یافته است، افزود: سد اکباتان سدی بتنی، زیبا و شکیل و از سد های سرآمد است.

وی با بیان اینکه میزان آب موجود در سد اکباتان با توجه به سر ریز شدن آن جوابگوی یک و نیم سال نیاز آبی شهر همدان است، اظهار داشت: از ۴۰ میلیون متر مکعب حجم سد اکباتان، چهار میلیون مترمکعب حجم آن رسوب و ۳۶ میلیون متر مکعب حجم آب آن است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر ورودی آب سد ۱۳ میلیون متر مکعب و خروجی آن ۱۰میلیون متر مکعب است و به زودی سد آبشینه نیز پر می شود.