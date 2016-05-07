نظارت بیشتری بر ساخت و سازهای روستایی در ساری شود

به گزارش خبرنگار مهر، رمضان رضایی راد شامگاه شنبه در همایش شورای اسلامی بخش مرکزی ساری با گرامیداشت بعثت پیامبر اکرم (ص) افزود: بعثت، رستاخیز معنویت و سرآغاز مبارزه با شرک و خودپرستی است.

وی با تشکر از خانواده‌ها و همسران مسئولان شوراهای اسلامی گفت: این افراد بامتانت و صبوری زمینه را برای خدمت گذاری مسئولان آماده می‌کنند و امیدواریم بتوانیم از روزی که به نام شورا نام‌گذاری شده، استفاده شود و برای روستا و افرادی که بی‌مزد و منت کار می‌کنند، بهره لازم را داشته باشد.

رضایی راد با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر خسارات زیادی براثر حوادث طبیعی واردشده است گفت: اعضای شورا در رابطه با بیمه، دریافت بدهی‌ها و اعتبارات کارهای لازم را انجام دهند و ستاد حوادث برای این کار تشکیل شود.

بخشدار مرکزی ساری، از وظایف اصلی دهیاران را نظارت برساخت و سازها برشمرد و گفت: باید در این حوزه تلاش بیشتری صورت گیرد.

وی درزمینهٔ اشتغال روستاییان گفت: دولت تدبیر و امید یک وام مشارکتی با بهره بسیار پایین را برای تشکیل تعاونی روستاها در نظر گرفته است تا جوانان مشغول کار شوند و حتی برای فروش محصولات نیز برنامه‌ریزی‌شده اما این کار در برخی روستاها انجام‌نشده است.

بخشدار مرکزی ساری از شوراها و دهیاران خواست تا پیگیر باشند و جوانان را تشویق به تشکیل تعاونی کنند تا بتوانند از این تحصیلات برای اشتغال استفاده نمایند.

رئیس شورای بخش مرکزی ساری نیز بابیان اینکه این همایش با هماهنگی بخشداری و شورای اسلامی بخش مرکزی به مناسبت روز شوراها و روز بعثت نبی اکرم (ص) برگزارشده است، هدف از برگزاری این همایش را دیدار از اعضای شوراها و تشکر و قدردانی از زحمات آن‌ها و خانواده‌های آن‌ها برشمرد.

مهدی مرتضوی بابیان اینکه نظام جمهوری اسلامی، نظامی انسانی است که به انسان کرامت می‌دهد، افزود: این نظام به رأی و نظر مردم احترام می‌گذارد و بر این عقیده است که با مشورت گرفتن از مردم در تصمیم‌گیری‌ها دل‌بستگی آن‌ها به‌نظام اجتماعی بیشتر می‌شود.

رئیس شورای بخش مرکزی ساری، مشارکت را یک عنصر اساسی در توسعه روستایی دانست و مشارکت مدنی و عمومی را از ویژگی‌های مهم شوراها بیان کرد و گفت: با توجه به شرح وظایف شوراها، ۵۷ درصد از وظایف شوراها ارتباطی و تعاملی است و برای جلب مشارکت باید اعتمادسازی کنیم و صادق بودن و احترام گذاشتن به مردم مهم‌ترین ویژگی‌های اعتمادسازی است.

وی بابیان اینکه باید برنامه‌ریزی خوب و مدونی برای سال ۹۵ داشته باشیم، افزود: باید تعداد و کیفیت مصوبات، نظارت بر عملکرد دهیار، و اینکه چه میران از مصوبات اجرایی شده است، بررسی شود.

رئیس شورای بخش مرکزی ساری با عنوان اینکه باید نظارت همه‌جانبه بر کار دهیار داشته باشیم تصریح کرد: در فصل کشاورزی، با هماهنگی جهاد، شورای کشاورزی روستا را فعال و برای حمایت از کشاورزی کشاورزان کمیته‌های پیشگیری را فعال کنیم.

مرتضوی مدیریت بر نحوه توزیع آب کشاورزی را لازم دانست و خواستار بررسی شدن طرح‌های نیمه‌تمام روستایی شد و گفت: باید از ظرفیت‌های روستا استفاده و جلسات شورا با هیئت تشکیل و صورت‌جلسات به شورای شهر و بخشداری ارسال شد.