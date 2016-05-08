مرد شماره دو کیهان دچار بیوتروریست شده است!

شمسیان نوشته است: نه اهل اغراقم ونه اهل تملق،اما یکی از بهترین کسانیکه در عمرم دیده ام و الحق به گردنم،حق پدری و استادی و بزرگتری دارد،حاج حسن شایانفر عزیز است که خدا بلا و مریضی را از وجودش دور کند. مرد متواضعی که دریایی از اطلاعات ناب و دست اول در سینه اش موج میزند ولی هرگز در طول همه سالهای آشنایی ندیدم لب به غیبت کسی باز کند.دانایی با اخلاق،رازدانی خاموش و سیّاسی تیزهوش که معمولا دقیق ترین پیش بینی هارا از زبان او شنیده ام.دستگیری از راه گم کردگان و هدایت افراد،حقیقتا دو واژه ای است که کمتر کسی چون اون،خاموش و مجاهد به آن کمر همت بسته و می شناسم عده زیادی را که با این صفت حسنه او،در جبهه انقلاب باقی مانده اند. حالا چند سالی است که این مرد الهی،با عوارض ناشی از بیو تروریست درگیر است .چند روز قبل و پس از یک هفته درمان،به عیادتش در منزل رفتم.الحمدلله سرحال بود و مثل همیشه خوش روحیه.کارهایش را با دقت و وسواس خاص خودش دنبال میکرد و همه چیز،نظم همیشگی را داشت .همینکه سایه اش باشد ،دلگرمی است،حالاکه به لطف خدا و دعای دوستان،از گرمای آفتابش،بهره ها می برم. برای بهبودی و سلامت کاملش،صلوات بفرستید.