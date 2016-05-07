لاریجانی: نباید به برجام با تلخکامی و نگاه منفی‌ نگریست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در نشست منتخبان مجلس دهم با رئسجمهور طی سخنانی ضمن تقدیر از رییس جمهوری و هیأت وزیران بخاطر حضور فعال در نشستهای منتخبین دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، با طرح این سوال که چرا سند چشمانداز هنوز در جامعه به عنوان هدفی ملی مطرح نشده و حرکت عظیم ملی برای رسیدن به این جایگاه نداریم، گفت: باید از ظرفیتهای خوب اقتصادی، نیروی انسانی جوان و متخصص، امنیت و موقعیت مناسب جغرافیایی کشور به خوبی استفاده کنیم. اینکه بگوییم میتوانیم جهش اقتصادی داشته باشیم، آرزو نیست، به شرط آنکه از الگوی توسعه بهره ببریم.
لاریجانی با تأکید بر ضرورت «سرمایهگذاری وسیع و دقیق»، «استفاده از علوم و فناوریهای پیشرفته و پیشرو» و «ساماندهی و نقشآفرینی مؤثر در مسایل منطقهای در راستای رسیدن به توسعه و پیشرفت»، افزود: افزایش قدرت اقتصادی، پیشرفت در علوم و فناوریهای جدید و نقشآفرینی در تحولات منطقهای میتواند جایگاه جدیدی را برای ایران در منطقه و سطح بینالمللی تبیین کرده و ایران را به قدرتی همه جانبه و نوظهور در منطقه تبدیل کند.
رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این راستا باید شرایط را برای رسیدن به هدف خود مهیا کرده و عقلانیت را محور کارها قرار دهیم و امور را براساس تدبیر و علم به انجام برسانیم.
لاریجانی با اشاره به اینکه شرایط کشور زمانی میتواند از مناسبات مطلوبی برخوردار باشد که مبتنی بر پایه رعایت ادب در رفتارها باشد، گفت: نهادهای مختلف باید شئونات خود را حفظ کنند و این بستری برای گسترش هم افزایی در کشور است.
رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت استفاده از مشورت و تعامل در انجام امور، خاطر نشان کرد: امروز بسیاری از کشورها از سمت و سوی تربیتی خاصی برخوردارند و ما نیازی به الگوگیری از آنها نداریم، چرا که ملت ایران از پشتوانه عمیق فرهنگی و اسلام ناب محمدی(ص) برخوردار است و باید از این گوهر بیهمتا به بهترین شکل بهرهمند شویم.
لاریجانی با اشاره به اینکه با تلاش و همت مذاکرهکنندگان هستهای مشکلی که غربیها جلوی پای ملت ایران گذاشته بودند به خوبی و داهیانه حل و فصل شد، گفت: نظام جمهوری اسلامی، تصمیم سنجیده و بهنگامی را در توافق با 1+5 گرفت و توانست این سنگ را از جلوی پای ملت بردارد و این فرصت و فضای جدیدی برای کشور از لحاظ سرمایهگذاری، توسعه و مراودات دیپلماتیک فراهم کرده است.
رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نباید به این توافق با تلخکامی و نگاه منفی نگریست، گفت: این صحنه، صحنهای است که در آن روشنایی موج میزند و باید دست به دست هم بدهیم و با استفاده صحیح از این فرصت، زمینههای رونق و حرکتهای پرشتاب اقتصادی را فراهم کنیم.
لاریجانی با اشاره به تصویب چند قانون در مجلس هشتم در راستای بهبود فضای کسب و کار و تصویب چند قانون دیگر در مجلس نهم برای تسهیل در سرمایهگذاری، خاطر نشان کرد: اگر دولت برای رسیدن به شرایط خوب اقتصادی و جذب سرمایهگذاریها نیاز به قانون داشته باشد، مجلس کمک خواهد کرد.
رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرایط آینده کشور را مثبت میبینم، اظهار امیدواری کرد با دقت و نگاه عاقلانه و استفاده از فرصتها، فضایی شکل گیرد تا هدف تبدیل کشور به قدرتی نوظهور در جهان، محقق شود.
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