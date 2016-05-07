۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱:۰۲

مدیر کل میراث فرهنگی لرستان:

دو پروژه حوزه میراث فرهنگی لرستان در تملک بانک‌ها هستند

خرم آباد - مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان از تملک دو پروژه این حوزه از سوی بانکها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سلیمانی شامگاه شنبه در جلسه ستاد احیای ظرفیتهای راکد لرستان اظهار داشت: در حال حاضر ۱۴ پروژه نیمه تمام و در تملک بانکها در حوزه میراث فرهنگی در استان لرستان وجود دارد.

وی با بیان اینکه تا کنون توانسته ایم مشکلات ۱۰ پروژه را تا حدودی رفع و آنها را تعیین تکلیف کنیم گفت: در حال حاضر چهار پروژه دیگر باقی مانده که دو مورد از آنها در تملک بانکها قرار دارند.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان با اشاره به تملک دو هتل در خرم آباد و همچنین الیگودرز از سوی بانکهای استان عنوان کرد: همچنین دو پروژه دیگر حوزه میراث فرهنگی لرستان به صورت نیمه تمام باقی مانده اند.

سلیمانی تصریح کرد: میانگین پیشرفت فیزیکی  این پروژه ها بین ۲۰ تا ۳۰ درصد است.

