احتمال دستیابی ترورییست های سوریه به سلاح های مخوف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، مقامات آمریکایی از احتمال دسترسی گروههای تروریستی داعش و جبهه النصره به سلاح های مخوف موسوم به سیستم های موشکی قابل حمل (MANPADs) خبر دادند.

یک مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود این خبر را در گفتگو با روزنامه لس آنجلس تایمز افشا کرده است.

وی می گوید احتمال دارد این سلاح های از طریق خاک ترکیه در اختیار تروریست ها قرار بگیرد. وی گفت: در صورتی که تروریست ها به این سلاح ها دسترسی پیدا کنند بحران سوریه عمیق تر خواهد شد.

کاخ سفید در بیانیه های مختلف اعلام کرده است که چنین سلاح هایی را به تروریست ها نداده است.

سپتامبر گذشته پنتاگون در خبری اعلام کرده بود که تروریست ها از طریق منابع غیر رسمی به این سلاح ها دست پیدا کرده اند.

پنتاگون ادعا می کند تروریست های داعش و النصره این سلاح ها را می توانند از بازار سیاه تهیه کنند و احتمال دارد در حال حاضر مجهز به این سلاح ها باشند.

یک منبع آگاه می گوید عربستان و قطر نیز می توانند منابع احتمالی تامین این سلاح ها برای تروریست ها باشند.