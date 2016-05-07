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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱:۰۸

معاون جهاد کشاورزی لرستان:

۵۴ میلیارد تومان طرح کشاورزی نیمه‌تمام در لرستان وجود دارد

۵۴ میلیارد تومان طرح کشاورزی نیمه‌تمام در لرستان وجود دارد

خرم آباد - معاون برنامه ریزی جهاد کشاورزی لرستان از وجود ۵۴ میلیارد تومان طرح کشاورزی نیمه تمام در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی شامگاه شنبه در جلسه ستاد احیای ظرفیتهای راکد لرستان اظهار داشت: در مجموع ۱۲۷ طرح کشاوری نیمه تمام و تعطیل در لرستان وجود دارد.

وی با بیان اینکه از این تعداد ۴۴ طرح به صورت نیمه تمام هستند گفت: این طرحها، طرحهایی هستند که در سالهای ۹۰ و ۹۱ بنا به دلایلی نتوانسته اند تسهیلات صندوق توسعه ملی را دریافت کنند و همین امر نیز موجب عدم اجرا و تکمیل شدن آنها شده است.

معاون برنامه ریزی جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه همچنین ۸۳ طرح کشاورزی دیگر لرستان به طور کامل تعطیل هستند گفت: این طرحها نیز برای احیا نیازمند سرمایه در گردش هستند.

صیادی مجموع اعتبار مورد نیاز برای ۱۲۷ طرح کشاورزی نیمه تمام و تعطیل لرستان را ۵۴ میلیارد تومان عنوان کرد.

کد مطلب 3618989

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