به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی شامگاه شنبه در جلسه ستاد احیای ظرفیتهای راکد لرستان اظهار داشت: در مجموع ۱۲۷ طرح کشاوری نیمه تمام و تعطیل در لرستان وجود دارد.

وی با بیان اینکه از این تعداد ۴۴ طرح به صورت نیمه تمام هستند گفت: این طرحها، طرحهایی هستند که در سالهای ۹۰ و ۹۱ بنا به دلایلی نتوانسته اند تسهیلات صندوق توسعه ملی را دریافت کنند و همین امر نیز موجب عدم اجرا و تکمیل شدن آنها شده است.

معاون برنامه ریزی جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه همچنین ۸۳ طرح کشاورزی دیگر لرستان به طور کامل تعطیل هستند گفت: این طرحها نیز برای احیا نیازمند سرمایه در گردش هستند.

صیادی مجموع اعتبار مورد نیاز برای ۱۲۷ طرح کشاورزی نیمه تمام و تعطیل لرستان را ۵۴ میلیارد تومان عنوان کرد.