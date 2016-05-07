تورهای گردشگری در مناطق محروم مشمول یارانه می شوند

مسعود سلطانی فر رئیس میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری، شامگاه شنبه در حاشیه سفر به شهرستان ملارد و در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص برنامه سازمان گردشگری برای رونق و شکوفایی گردشگری در مناطق محروم گفت:در نظر داریم مبالغی را به عنوان یارانه به چنین تورهایی پرداخت کنیم تا رونق گردشگری و شکوفایی اقتصادی و فرهنگی در استان ها و مناطق محروم نیز توسعه یابد.

وی افزود:در گام نخست در نظر داریم تورهایی را که مقصد گردشگری آن ها استان سیستان و بلوچستان است را در اولویت قرار دهیم.

سلطانی فر در پاسخ به این سئوال که آیا میزان یارانه پرداختی به تورهای گردشگری به مقصد مناطق محروم مشخص شده،به کلمه خیر اکتفا کرد.