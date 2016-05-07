۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱:۵۷

معاون رئیس جمهور در گفتگو با مهر:

تورهای گردشگری در مناطق محروم مشمول یارانه می شوند

ملارد-رئیس سازمان میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی گفت: برای رونق و شکوفایی اقتصادی و فرهنگی مناطق محروم، به تورهایی که مقصد گردشگری آن ها شامل چنین مناطقی می شود، یارانه پرداخت خواهیم کرد.

مسعود سلطانی فر رئیس میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری، شامگاه شنبه در حاشیه سفر به شهرستان ملارد و در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص برنامه سازمان گردشگری برای رونق و شکوفایی گردشگری در مناطق محروم گفت:در نظر داریم مبالغی را به عنوان یارانه به چنین تورهایی پرداخت کنیم تا رونق گردشگری و شکوفایی اقتصادی و فرهنگی در استان ها و مناطق محروم نیز توسعه یابد.

وی افزود:در گام نخست در نظر داریم تورهایی را که مقصد گردشگری آن ها استان سیستان و بلوچستان است را در اولویت قرار دهیم.

سلطانی فر در پاسخ به این سئوال که آیا میزان یارانه پرداختی به تورهای گردشگری به مقصد مناطق محروم مشخص شده،به کلمه خیر اکتفا کرد.

