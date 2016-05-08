مراسم گرامیداشت شهدای گمنام زنجان در شان و جایگاه آنان نبوده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جهانبخش کرمی شامگاه شنبه در جلسه شورای هماهنگی حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس زنجان در محل استانداری، به ساماندهی مزار شهدای گمنام استان اشاره کرد و افزود: در این رابطه باید مسئولان استان زنجان کمک کنند تا مزاری درشان این شهدا احداث شود.

وی گفت: مراسم‌ برگزار شده برای شهدای گمنام در استان زنجان در شان و جایگاه این شهدا نبوده و باید برنامه‌ریزی منسجم و هدفمند برای آنها انجام شود.

فرمانده سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان بر لزوم استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردمی و هیئت‌های مذهبی اشاره کرد و گفت: در بعضی از تشکل‌ها و در برخی مساجد اطلاعات خوبی در رابطه با شهدا وجود دارد که باید جمع آوری شود.

کرمی تأکید کرد: جلساتی که طی چند سال گذشته در رابطه با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت وزنده نگه‌داشتن یاد شهدا انجام‌شده، تا به امروز خروجی مؤثری نداشته است.

وی خاطرنشان کرد: برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و جهاد باید همه مسئولان با کمک هم در پیشبرد این اهداف حرکت کنند.