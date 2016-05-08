۲ هزار و ۴۶۱ كيلوگرم مواد مخدر كشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت اجتماعی مرزبانی استان سیستان و بلوچستان، سردار رهام بخش حبیبی اظهار داشت: مرزداران هنگ مرزی سراوان با اشرافیت اطلاعاتی از قصد یك باند قاچاق مواد مخدر برای انتقال محموله خود به داخل كشور آگاه شده و بلافاصله با آمادگی و تجهیزات لازم محدوده مورد نظر در نوار مرزی را زیر پوشش كامل قرار دادند.

وی افزود: قاچاقچیان به محض مشاهده مرزداران به سمت آنان تیراندازی كردند كه پس از درگیری مسلحانه به دلیل نداشتن توانایی در مقابله با مرزبانان ایران اسلامی ضمن رها كردن محموله مواد مخدر با استفاده از تاریكی شب و كوهستانی بودن منطقه به عمق خاك كشور پاكستان متواری شدند.

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان بیان کرد: مرزداران به دلیل تاریكی شب با رعایت اصول ایمنی و در نظر گرفتن تمهیدات لازم، منطقه را تا سحرگاه زیرپوشش خود قرار داده و سرانجام در پاكسازی منطقه موفق شدند مقدار تقریبی ۹۱۵ كیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاك به همراه یك دستگاه خودرو كشف و ضبط كنند.

سردار حبیبی اظهار داشت: ماموران هنگ مرزی سراوان همچنین در عملیات دیگری با همكاری ماموران انتظامی موفق شدند یك هزار و ۱۶۶ كیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاك و مشتقات آن به همراه یك دستگاه خودرو را كشف و ضبط كنند.

وی با اشاره به سومین عملیات موفقیت آمیز مرزداران در سراوان گفت: نیروهای هنگ مرزی این شهرستان در ارتفاعات مناطق مرزی در درگیری مسلحانه با قاچاقچیان موفق شدند بیش از ۳۸۰ كیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاك به همراه یك دستگاه خودرو كشف و ضبط و دو نفر قاچاقچی را دستگیر كنند.

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان با بیان اینكه در سه عملیات یادشده كه در ۴۸ ساعت گذشته انجام شد در مجموع ۲ هزار و ۴۶۱ كیلوگرم مواد مخدر به همراه سه دستگاه خودرو كشف و دو قاچاقچی نیز دستگیر شدند، تصریح كرد: مرزداران ایران اسلامی منسجم‌ تر و استوارتر از همیشه مقتدرانه در حال پاسداری و حفاظت از مرزهای جنوب شرق كشور هستند و اجازه كمترین تحركی را به متجاوزان و سوداگران مرگ نخواهند داد.