هواپیماهای A۲۹ آمریکا به نیجریه فروخته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دولت آمریکا قصد دارد ۱۲ فروند جنگنده ای.۲۹ خود را به کشور نیجریه بفروشد. پنتاگون می گوید این اقدام برای کمک به نیجریه در مبارزه با بوکوحرام است.

بر اساس این گزارش جنگنده های ای.۲۹ به سوپر توکانو مشهور هستند که برای تقویت نیروی هوایی نیجریه به این کشور منتقل می شوند.

یک مقام آمریکایی می گوید فروش این جنگنده ها به نیجریه واکنش کاخ سفید به روابط مسالمت آمیز دولت نیجریه با این کشور و اعتماد آمریکا به دولت محمد بوهاری است.

دولت نیجریه گفته است تمام امکانات خود را برای شکست تروریست های بوکوحرام به کار خواهد گرفت.

این درحالی است که واشنگتن علاوه بر این، از نظر اطلاعاتی و شناسایی هم به ارتش نیجریه کمک می کند و در آموزش نیروهای نظامی این کشور غرب آفریقا شرکت خواهد کرد.

دولت آمریکا می گوید این تصمیم کاخ سفید باید به تایید کنگره نیز برسد.