۶۵ درصد مصوبات ستاد تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی لرستان عملیاتی شد

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند شامگاه شنبه در حاشیه جلسه ستاد تسهیل واحدهای تولیدی لرستان در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: جلسه ستاد تسهیل یکی از مراکز تصمیم گیری بوده که می تواند رفع موانع تولید در آن بررسی شود.

وی با اشاره به مصوبات ستاد تسهیل واحدهای تولیدی لرستان عنوان کرد: همه دستگاههای اجرایی استان ملزم به اجرای این مصوبات هستند.

استاندار لرستان با بیان اینکه طرحها و پروژه های دستگاههای اجرایی استان در این ستاد به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرند عنوان کرد: بر اساس مصوبات تصویب شده طی مدت زمان مشخصی دستگاهها با همکاری بانکها اقدام به رفع مشکلات واحدهای تولیدی استان می کنند.

بازوند با بیان اینکه ۶۵ درصد مصوبات ستاد تسهیل لرستان عملیاتی شده اند گفت: اگر دستگاهی یا بانکی اعلام کند که نمی تواند مشکل واحدی را رفع کند این موضوع را باید به صورت کتبی به ستاد تسهیل واحدهای تولیدی استان ارائه کند.

وی بیان داشت: ما این درخواست کتبی را به تهران ارسال می کنیم و در نهایت تصمیم گیری لازم در این رابطه صورت می گیرد.