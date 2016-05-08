به گزارش خبرگزاری مهر، سارا بهرامی بازیگر و آزیتا ایرایی نویسنده فیلم سینمایی «خانه ای در خیابان چهل و یکم» اولین ساخته بلند سینمایی حمیدرضا قربانی روز یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ساعت ۱۷ برای حضور در نشست «واقعیت و واقع گرایی در سینمای ایران» به نمایشگاه بین المللی کتاب تهران می روند.

این نشست که در سرای اهل قلم برگزار می شود، نگاه ویژه به نگارش فیلمنامه های منطبق بر واقعیت قابل لمس اجتماعی و نسبت آن با باورپذیری برای مخاطب با محوریت فیلم سینمایی «خانه ای در خیابان چهل و یکم» دارد. همچنین در این نشست سارا بهرامی بازیگر این فیلم درباره حضورش در اولین کار بلند سینمایی حمیدرضا قربانی صحبت می کند.

محمدرضا مقدسیان منتقد سینما نیز به عنوان کارشناس در این نشست حضور دارد.

«خانه ای در خیابان چهل و یکم» در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر در بخش «نگاه نو» به نمایش در آمد و نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم شد.

در این فیلم مهناز افشار، علی مصفا، سهیلا رضوی، سارا بهرامی، آرش مجیدی، مانی رحمانی، مانیا علیجانی و علیرضا کمالی به ایفای نقش می پردازند.

در خلاصه داستان این فیلم امده است: دعوای ٢ برادر بحرانی را در خانواده ایجاد می‌کند، مادر این خانواده و ٢ عروسش که در سه طبقه‌ یک خانه زندگی می‌کنند سعی می‌کنند، هرکدام به تنهایی بار مشکلات پیش آمده در زندگی‌شان را به دوش کشند.