کیقباد یاکیده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای تکمیل اجرای پروژه آب‌شیرین‌کن شهر بوشهر، اظهار داشت: برای اجرای این پروژه ۴۲۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی با بیان اینکه آب‌شیرین‌کن ۱۰ هزار متر مکعبی کنگان در حال کار کردن است، افزود: آب‌شیرین‌کن چهار هزار و ۵۰۰ متر مکعبی عسلویه وارد مناقصه شده که به زودی پیمانکار آن مشخص خواهد شد.

یاکیده بیان کرد: در ابتدا قرار بود مناقصه ۲۰ اردیبهشت انجام شود ولی به دلیل مشکلات زمین در عسلویه و مطالعه بیشتر، پنجم خرداد ماه انجام خواهد شد.

وی از احداث آب‌شیرین‌کن ۳۵ هزار متر مکعبی شهر بوشهر خبر داد و خاطرنشان کرد: مقدمات کار فراهم شده و مجری آن نیز نیروگاه اتمی است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر با اشاره به اینکه ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این پروژه مورد نیاز است، از احداث آب‌شیرین‌کن هفت هزار و ۵۰۰ متر مکعبی ساحلی تنگستان خبر داد.