علی شیرازی «سکانس آخر» را به نمایشگاه کتاب رساند

علی شیرازی نویسنده درباره تازه‌ترین کتابش که در نمایشگاه بیست و نهم کتاب تهران هم عرضه شده است، به خبرنگار مهر گفت: نخستین سوگ‌نوشت سینمایی‌ام را در پی تأثیری كه كوچ همیشگی بابك بیات بر من گذاشت، در ماهنامه سینمایی فیلم عرضه كردم. از كودكی و نوجوانی آثار بیات را دوست می‌داشتم و زمزمه می‌كردم و ماه‌های آخر عمرش را حضوری یا تلفنی با هم در معاشرت بودیم. آن نوشته را به عنوان یك ادای دین به هنرمند محبوبم همیشه عزیز داشته‌­ام.

وی افزود: هنرمندان همواره به افراد جامعه، هم خیلی نزدیك‌اند و هم خیلی دور؛ نزدیك از این نظر كه گاه توده‌های وسیعی از جامعه با آنها ارتباط قلبی و عاطفی پیدا می‌كنند و دور از این لحاظ كه با وجود چنین صمیمیتی امكان تماس و دیدار همیشگی با هنرمند بجز در نزد عده‌ای از آشنایان و نزدیكان، برای بقیه مردم وجود ندارد. با این همه، به هنگام فقدان هنرمند، چه او نقش‌هایش را بر صحنه زندگی و هنر درخشان بازی كرده باشد و چه معمولی، غمی عمیق جامعه را تا مدتی فرامی‌گیرد و بروز احساسات جمعی در زمان ایفای این آخرین نقش كه واقعی‌ترین نقش‌‌ها نیز هست، از هر سو شدت می‌یابد. انگار كه پاره‌ای از تن مردمان كنده شده است.

این داستان نویس ادامه داد: کتاب «سکانس آخر» شامل شرح حال تعدادی از هنرمندان شاخص، شناخته ­شده و البته درگذشته سینما و موسیقی کشورمان است که اغلب این زندگینامه­‌های گذرا به همراه چکیده احساس نویسنده درباره هر هنرمند معمولاً در ایام پس از درگذشت آنها به رشته تحریر درآمده و در نشریات کشور به چاپ رسیده است.

علی شیرازی که علاوه بر نوشتن به عنوان روزنامه‌نگار، منتقد سینما و موسیقیِ فیلم و نیز پژوهشگر موسیقی هم فعالیت دارد گفت: به فراخور هر یک از عرصه‌­های مذکور و تجربیاتی که در هر یک از این عرصه­ها کسب کرده‌ام با زندگی این هنرمندان درگذشته مواجه شده‌ام و از تمام دانش و پیشینه و حتی خاطرات شخصی­اش در روایت زندگی و هنر این عزیزان بهره برده‌ام. من از ابتدای نوجوانی و هم‌زمان با تحصیل در مدرسه به فراگیری مبانی سینما در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پرداختم و از ابتدای دهه هفتاد خورشیدی هم به آموختن ردیف آوازی ایران به ترتیب نزد شاپور رحیمی، رضا رضایی پایور و بیش از همه محسن کرامتی مشغول شدم. در دهه به پیشه روزنامه‌نگاری روی آوردم و در زمانی حدود بیست سال، نقدها و مصاحبه‌های بسیاری بر فیلم‌ها و آلبوم‌های موسیقی از من منتشر شده است.

از شیرازی تا امروز کتاب دهه‌شصتی‌ها با عنوان فرعی «نوستالژی دهه ۶۰ در تلویزیون» منتشر شده است. کتاب‌های خسرو خوبان (دربارهٔ محمدرضا شجریان) و سکوت گویا (دربارهٔ ایرج بسطامی) نیز که پیشتر به بازار نشر آمده، حاوی مقالاتی از اوست. او همچنین بنیانگذار و مبدع و طراح اولیه برنامه شب آواز ایرانی است. کتاب «سکانس آخر (سوگ نوشت هنرمندان خاموش)» را انتشارات ادریس در ۱۷۲ صفحه با جلد شومیز و قطع وزیری در شمارگان ۱۰۰۰ نسخه با بهای ۹۰۰۰ تومان به بازار فرستاده است.