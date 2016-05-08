نماینده های ویژه رئیس جمهور راهی شهرستان های کرمان می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی شنبه شب در جمع خبرنگاران در خصوص بیست و هفتمین سفر استانی رئیس جمهور و هیئت دولت به دیار کریمان، اظهار کرد: سه شنبه این هفته میزبان رئیس جمهور و کاروان تدبیر و امید در کرمان هستیم.

وی با اشاره به روحیه مهمان نوازی مردم استان کرمان، تصریح کرد: امیدواریم با حضور پرشکوه و فراگیر مردم از رئیس جمهور استقبال کنیم.

رزم حسینی از قطعی شدن زمان سفر خبر داد و افزود: مردم از ساعت ۹ با حضور در مصلی کرمان به استقبال رئیس جمهور می روند؛ همچنین در مسیر فرودگاه تا مصلی نیز مردم از کاروان تدبیر و امید استقبال می کنند.

نماینده عالی دولت در استان کرمان تصریح کرد: رئیس جمهور در اولین برنامه خود با حضور در مصلی به صورت مستقیم با مردم کرمان در زمینه مطالب توسعه ای استان صحبت می کند.

وی از تشکیل گروه ها، نهادها و ستادهای مردمی برای استقبال از رئیس جمهور خبر داد و افزود: در واقع استقبال از کاروان تدبیر و امید استقبال از توسعه، پیشرفت و تعالی فرهنگی و هنری استان است.

استاندار کرمان با اشاره به اینکه سفر رئیس جمهور به استان کرمان یک روزه است، تصریح کرد: برنامه های شخص رئیس جمهور مربوط به مرکز استان بوده و با توجه به گستردگی کرمان و وجود ۲۳ شهرستان در این استان امکان حضور رئیس جمهور در تمامی شهرستان ها وجود ندارد.

رزم حسینی ادامه داد: وزیران و معاونان رئیس جمهور به عنوان نمایندگان ویژه به همه شهرستان های استان رفته و ضمن شرکت در جلسه شورای اداری در جریان مشکلات و نیازهای این مناطق قرار می گیرند و در نهایت پس از جمع بندی نکات را به رئیس جمهور منتقل می کنند تا اقدامات لازم در خصوص این مناطق صورت پذیرد.

نماینده عالی دولت در استان کرمان گفت: در تمامی شهرستان ها به فرمانداران اطلاع داده شده چنانچه مردم خواسته و مشکلاتی دارند به استحضار نمایندگان ویژه رئیس جمهور برسانند.