رفع ایراد لایحه بودجه۹۵ در دستور کارمجلس قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس و با حضور ۲۰۵ نماینده آغاز شد.

اولین دستور کار مجلس رسیدگی‌ به ‌گزارش‌ کمیسیون ‌آموزش، تحقیقات‌ و فناوری ‌در مورد طرح اصلاحیه اجرای قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۲ برای اجرا در سال ۱۳۹۵ است.

وکلای ملت امروز همچنین گزارش کمیسیون تلفیق در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را بررسی خواهند کرد.

بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه دوفوریتی تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در دستور کار مجلس قرار دارد.

نمایندگان علاوه بر این گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح جرم سیاسی را نیز بررسی خواهند کرد.

بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نیز در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت.

وکلای ملت علاوه بر این گزارش کمیسیون عمران در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح جلوگیری از پرداخت دموراژ (خسارت‌تأخیر) به کشتی‌ها را بررسی خواهند کرد.

بررسی گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی نیز در دستور کار مجلس قرار دارد.

نمایندگان مجلس همچنین گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث بررسی خواهد کرد.

همچنین بررسی گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران نیز در دستور کار صحن علنی قرار دارد.

وکلای ملت بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را نیز در دستور کار دارند.

بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مشارکت (کنسرسیوم) زیرساخت کلید عمومی آسیا نیز در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد.

نمایندگان مجلس همچنین گزارش کمیسیون مشترک در مورد طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی (به منظور تصویب مدت اجرای آزمایشی آن طبق اصل (۸۵) قانون اساسی) را بررسی خواهند کرد.

بررسی تقاضای رسیدگی به طرح عملیات بانکی بدون ربا طبق‌اصل (۸۵) قانون اساسی نیز در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد.