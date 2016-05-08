ترامپ دادگاهی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یاهو نیوز، بر اساس شکایت مطرح شده دانشگاه ترامپ دانشجويان را برای خالی كردن جيب آنها بسوی خود وسوسه كرده است از همین رو «دونالد ترامپ» قرار است پس از انتخابات هشتم نوامبر (۱۸ آبان) برای گواهی در ارتباط با كلاهبرداری ۳۵ هزار دلاری دانشگاه ترامپ در دادگاه حاضر شود.

گفته می شود كه پرونده ديگري از سوی «اریک اشنايدرمن» دادستان كل نيويورک در منهتن در ارتباط با دانشگاه ترامپ گشوده شده كه وكلای ترامپ آنرا سياسی مي دانند زيرا اشنايدرمن يک دموكرات است.

براساس اين گزارش پرونده كلاهبرداري كه در سال ۲۰۱۳ تنظيم شده خواهان پرداخت ۴۰ ميليون دلار خسارت به علاوه هزينه ها و جريمه ها از سوی ترامپ است.